La importancia de donar sangre, médula y órganos para salvar vidas: la Universidad de Salamanca celebra con múltiples actividades el Día del Donante Universitario

Donar sangre es sinónimo de salvar vida. Ante un Día del Donante Universitario al que no podía no sumarse la institución académica, se ha puesto sobre la mesa las diferentes formas de realizar donaciones junto a organizaciones como el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, ASCOL, ALCER o la Hermandad de Donantes de Sangre.

El próximo 5 de noviembre será un día que servirá para consolidar la unión entre universidad y solidaridad, en donde se han preparado una serie de actividades y mesas informativas para concienciar sobre la importancia de realizar cualquier tipo de donación.

La vicerrectora de Estudiantes presenta las actividades del ‘Día del donante universitario’

A esta iniciativa se han sumado todos los campus con los que cuentan la Universidad de Salamanca, tanto el de la capital del Tormes, Béjar, Zamora y Ávila. Además, los números hablan por si mismos, con datos del pasado año muy positivos y que sirven para entender la importancia de este tipo de jornadas.

En 2024, 962 personas fueron informadas, 67 se inscribieron como voluntarios y otras 159 se sumaron a la donación de órganos. En cuanto a la extracción de sangre, acudieron al autobús de hemodonación 46 personas, donando 37 de ellas y 30 de ellos realizando la extracción de sangre por primera vez.

Por otro lado, en la campaña que se hace durante todo el curso 2024/2025 hubo un total de 29 campañas, 23 de ellas en Salamanca, sumándose 553 candidatos presentados, con 433 donaciones reales y 294 nuevos Donantes. En el conjunto de los campus de la USAL, se presentaron un total de 798 candidatos, con 632 donaciones reales y 405 nuevos donantes.

La vicerrectora de estudiantes, Marta Gutiérrez Sánchez, ha indicado que cualquier tipo de donación es un "modelo seguro y que se puede realizar solo en hospitales autorizados".

Con esta campaña, que se realiza desde 2006, se ha buscado "informar y normalizar está cuestión para desmitimizar los trasplantes y concienciar a los universitarios".

Durante la rueda de prensa que ha tenido lugar en Salamanca, se ha destacado que "solamente el 25 por ciento de las personas que necesitan un donante de médula lo encuentran en su propia familia" por lo que "cuanto mayor sea el abanico, mayor va a ser la probabilidad de trasplante. El hecho de que entres a formar parte del banco de donación, no hace que vaya a ser donante, pero a lo mejor puedes llegar a salvar una vida".

Actividades

El martes, 4 de noviembre, habrá una charla informativa en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia, a las 17:00 horas, para informar a los voluntarios de la organización.

Entre las actividades que se realizarán el miércoles, 5 de noviembre, el Día del Donante Universitario, estarán las mesas informativas de 9:30 a 13:15 horas en los diferentes campus de la Universidad de Salamanca, que serán atendidas por los voluntarios. Están mesas, las de Salamanca, estarán en la Facultad de Ciencias y Ciencias Químicas, en la de Biología, Enfermería y Fisioterapia, Farmacia, Medicina, FES, Derecho, Geografía e Historia, Traducción y Documentación, Filología, Educación, Psicología y Bellas Artes, y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (en Béjar). En Zamora estarán en la Facultad de Ciencias de la Educación, y en Ávila en la Escuela Politécnica Superior, Facultad de Educación y Turismo, y en el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional.

Por otro lado, se instalará una pancarta en las barandillas de la Biblioteca Francisco de Vitoria para concienciar sobre este asunto y se instalará la Unidad Móvil de Extracción de Sangre en el Campus Miguel de Unamuno, junto a la residencia Oviedo, de 17 a 20 horas.

Recordatorios para ser donante

En el caso de los donantes de médula, se tiene que tener una edad de 18 a 40 años, se debe inscribir en el Registro de Donantes de Médula y, desde ese momento, se contactará con la persona para extraer una muestra de sangre o saliva, para más tarde, en el caso de que se necesite, ser donante por sangre periféric o de médula ósea.

En la donación de sangre, se tiene que pesar más de 50 kg, a partir de los 18 años, no acudir en ayunas, estás bien de salud y llevar el DNI, lo único necesario para donar sangre. Además, se recuerda que cada donante puede llegar a salvar tres vidas. En la página web vienen expresados los lugares en los que se puede donar sangre cada semana. En el caso de la donación de plasma, el proceso es más complejo con incripcion previa en el Centro de Hemoterapia y Henodonación.

En el caso de la donación de órganos, todo está regulado por la Ley de Transplantes y solamente se puede realizar en centros autorizados. Para ello, se puede ser donante de órganos inscribiendose uno mismo en la página web del SACYL.