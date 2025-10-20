El Incibe y la CEOE alertan desde Salamanca: las pymes, en el punto de mira de los ciberdelincuentes

La presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, advirtió este lunes en Salamanca de la urgente necesidad de profesionales en ciberseguridad en España, un ámbito que ya requiere pasar “de la preocupación a la ocupación”, ante el creciente número de ciberataques, especialmente dirigidos a las pequeñas y medianas empresas.

Durante la apertura de la jornada del Proyecto +Ciberseguridad, celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, Báñez destacó que la ciberseguridad se ha convertido en una inversión estratégica clave para la competitividad empresarial. “El 70% de los ciberataques en nuestro país afectan a pymes, las menos preparadas, y el coste medio para recuperar la normalidad ronda los 50.000 euros”, señaló.

La presidenta de la Fundación CEOE insistió en la necesidad de reforzar la colaboración entre universidades y empresas para captar y formar talento en este campo, que consideró “decisivo para el presente y el futuro”. “Queremos que los estudiantes apuesten por la ciberseguridad. Sin estos perfiles, nuestras empresas no podrán avanzar con confianza”, afirmó. Invertir en ciberseguridad, dijo, “no es un gasto, sino una oportunidad para construir compañías más seguras, más competitivas y con mayor proyección”.

Báñez también recordó que, junto con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Fundación Hermes, la Fundación CEOE ha organizado más de diez jornadas de concienciación por toda España. “Solo hay dos tipos de empresas: las que ya han sufrido un ciberataque y las que lo van a sufrir. Por eso debemos estar preparados y formar constantemente en seguridad digital”, advirtió.

Por su parte, el presidente de CEOE Cepyme Salamanca, Paulino Benito, subrayó la importancia de este tipo de encuentros para alertar a los empresarios sobre los riesgos digitales. “Nuestros negocios van a ser atacados, antes o después. Lo esencial es estar preparados para responder”, declaró.

El director general del Incibe, Félix Barrio, destacó el papel de Salamanca como ejemplo de cooperación público-privada en este terreno. Detalló una coinversión superior a los siete millones de euros entre el Incibe y la Universidad de Salamanca para impulsar proyectos que acerquen la tecnología a las pymes, profesionales y emprendedores. “La ciberseguridad es ya una necesidad diaria, desde navegar por internet hasta realizar formación online. Necesitamos empresas locales sólidas y bien preparadas tecnológicamente”, afirmó.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, anunció la creación conjunta con el Incibe de un laboratorio de informática forense y ciberseguridad. Este centro formará tanto a estudiantes como a empresas, asociaciones y cuerpos de seguridad. “Ni los miedos ni los ciberataques deben condicionar nuestras libertades. Queremos situar a Salamanca a la vanguardia en este ámbito, con formación y proyectos accesibles para toda la sociedad”, afirmó.

El nuevo laboratorio, ubicado en el edificio I+D+i, contará con equipos avanzados y licencias especializadas. Además, estará conectado con la Escuela Nacional de Policía de Ávila y con centros internacionales en países de la Liga Árabe y del Parlamento Andino. “Es un paso clave para hacer de Salamanca un referente global en formación en ciberseguridad”, subrayó el rector.

La jornada del Proyecto +Ciberseguridad reunió a más de 900 inscritos, en un evento centrado en la protección digital de empresas y ciudadanos, así como en la difusión de buenas prácticas en seguridad informática.