“La infancia es la patria más profunda”: Luis Alberto de Cuenca y Javier Sierra conversan sobre memoria, lectura y asombro en la Universidad de Salamanca

Ante una aula llena de lectores acérrimos y curiosos, la Universidad de Salamanca ha vivido una tarde que ha rezumado literatura y cultura.

En una jornada dedicada al premiado Luis Alberto de Cuenca, con el propio autor presente, el ganador del Premio Planeta de 2017 y embajador de misterio, Javier Sierra, ha construido un clima de homenaje en forma de coloquio al universo del poeta.

Durante una conversación distendida y cercana, ambos escritores han entremezclado la literatura con la emoción de la infancia, los cómics, los dinosaurios, los héroes y los mitos que acompañan la construcción de toda una vida.

Sierra ha trazado un retrato de Luis Alberto de Cuenca, al que ha definido con una palabra que no conoce fronteras: poeta. A partir de ahí, ambos han ido desplegando una charla salpicada de recuerdos, lecturas, aventuras imaginarias y referencias a los relatos que forjan la sensibilidad desde la niñez. Ha sido, justo ahí, cuando el propio Luis Alberto ha pronunciado la frase que podría resumir la jornada: “La infancia es la patria más profunda”.

Con esa convicción como brújula, la mesa se ha convertido en un territorio donde han convivido por espacio de casi dos horas Verne y Superman, el Grial y los tebeos, los dragones y la memoria lectora.

El público, soberano cómplice y atento, ha asistido a un encuentro en el que la erudición no ha perdido calidez, y donde la literatura ha aparecido no como un refugio lejano, sino como una forma, siempre eterna, de seguir mirando el mundo.