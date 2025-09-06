Un informe de la Junta avala la labor y gestión de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

La Consejería de Economía y Hacienda ha presentado hoy al Consejo de Gobierno un informe que avala la gestión y profesionalidad de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). El documento, que analiza el Plan de Auditoría de 2022, concluye que la naturaleza jurídica de la agencia como ente público de derecho privado es "adecuada" para cumplir sus fines con la "independencia y profesionalidad" necesarias.

El análisis de la planificación de ACSUCYL destaca que la entidad desarrolla una amplia variedad de actuaciones, concentradas principalmente en la evaluación del profesorado, titulaciones e investigación, así como en la calidad institucional. Además, el informe subraya que la agencia cuenta con un procedimiento de control interno para mejorar sus objetivos.

Por último, el informe señala que ACSUCYL ha asumido la responsabilidad del Sistema de Garantía Interno de Calidad, asegurando la correcta ejecución de sus procesos con reconocimiento internacional (IQNet). La agencia se ajusta a los criterios de calidad establecidos por la Agencia Europea para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior (ENQA), lo que refuerza su compromiso con la excelencia académica.