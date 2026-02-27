Inicio del curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros de la Escuela de Pilotos de la USAL

Clase de Tripulante de Cabina de Pasajeros en Adventia, Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca,

La Escuela de Pilotos de la Universidad de Salamanca, Adventia, ha iniciado esta semana una nueva edición del curso de Tripulante de Cabina de Pasajeros, una formación que brinda a los alumnos participantes la posibilidad de obtener una titulación oficial para acceder a una profesión de gran proyección dentro del sector aeronáutico.

El curso, subvencionado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), está dirigido a personas desempleadas interesadas en formarse para trabajar como auxiliares de vuelo a las que se les imparte una preparación integral, combinando la parte teórica con la práctica sobre la seguridad a bordo, la atención al pasajero, los procedimientos de emergencia y primeros auxilios.

La formación de los futuros tripulantes se llevará a cabo en los próximos cinco meses en las instalaciones de la Escuela de Pilotos Adventia, en el Campus Aeronáutico de Matacán.