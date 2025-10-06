El INICO inaugura la XVIII edición del Máster en Integración de Personas con Discapacidad

El Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca ha dado inicio este lunes a la XVIII promoción del Máster de Formación Permanente en Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida. Este programa, desarrollado en colaboración con Plena inclusión España, se ha consolidado como un referente nacional en la formación de profesionales dedicados a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

El acto de apertura, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Psicología, contó con la conferencia inaugural de Patricia Bezunartea, Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales. Bajo el título “Una transformación en marcha: el giro de los sistemas de apoyo para la vida en comunidad”, Bezunartea abordó los avances y retos en la transición hacia modelos de apoyo centrados en la persona y orientados a una vida independiente. También destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones públicas, entidades del tercer sector y el ámbito universitario para impulsar este cambio social.

El máster tiene como objetivo formar profesionales capaces de diseñar, aplicar y evaluar estrategias innovadoras que promuevan la inclusión y la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad. Con un enfoque interdisciplinar que combina teoría, práctica e investigación aplicada, está dirigido a titulados en Psicología, Educación, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Gestión de Servicios Sociales, entre otras disciplinas afines.

Esta nueva edición cuenta con 22 estudiantes, de los cuales 14 han recibido una beca de Plena inclusión España. El grupo destaca por su diversidad académica, con titulados en áreas como Ciencias Sociales y Jurídicas, Derecho, Bellas Artes, Logopedia, Psicología, Magisterio, Educación Social y Trabajo Social. Además, presenta un marcado carácter plural e internacional, con participantes procedentes de distintas comunidades autónomas —Andalucía, Asturias, Castilla y León, Madrid y Navarra— y de países latinoamericanos como Argentina y Chile.

Durante el curso, los estudiantes recibirán formación en aspectos clave como los modelos de calidad de vida, la planificación centrada en la persona, la evaluación de apoyos y las buenas prácticas en inclusión social y educativa. Todo ello, guiado por un equipo docente compuesto por profesores universitarios y profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la discapacidad.