Íñigo Martincorena, Premio Diz Pintado: "Lo que hacemos durante la vida deja marcas en nuestros tejidos"

Íñigo Martincorena ha comparecido este miércoles en rueda de prensa antes de recoger el Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025. "Es un gran honor recibir este reconocimiento y una especial alegría que venga de España, país que dejé hace 18 años", ha reconocido.

El científico lidera un grupo de investigación en el Wellcome Sanger Institute (Cambridge, Reino Unido) desde 2016. "La ciencia no la hacen personas individuales. Es un trabajo de equipo y no sería posible sin todo el apoyo que he tenido en mi instituto". También ha dedicado el premio a sus padres, presentes en la rueda de prensa, así como a su mujer y a su hijo.

Íñigo Martincorena ha pasado a explicar su trabajo en los últimos años, centrado en "entender cómo nuestras células sanas acumulan mutaciones con la edad". Estas derivan de factores internos como el envejecimiento o externos como el tabaco. "No se acumulan pasivamente y dan lugar a un clon. La sorpresa es que no ocurren en una célula que se comporta mal. Si no tenemos más cáncer es porque una mutación no es suficiente".

Lo "inesperado", pues, ha sido descubrir cómo nuestros tejidos son "una olla a presión de evolución somática". "Éramos ciegos a este fenómeno, la tecnología no nos permitía verlo", ha afirmado al tiempo que llama a la calma: "Es un proceso normal, no siempre desarrollas cáncer, que es una lotería". Y es que la enfermedad no la causa un cambio en una célula, sino varias, "las necesarias para formar un tumor".

Íñigo Martincorena recoge el Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025

El hallazgo ha abierto "una ventana a los primeros pasos de la evolución del cáncer". Permitirá medir en distintas personas con diferentes estilos de vida cuántas mutaciones han adquirido. "Lo que hacemos durante la vida deja marcas en nuestros tejidos". También ha permitido pensar en prevención de "una forma diferente. Tenemos la esperanza de hacer ensayos más pequeños y ver en pocos meses si ha mejorado el patrón de riesgo siguiendo un tratamiento. Nuestra ilusión es que el trabajo que estamos haciendo pueda ayudar". Y adelanta que en pocos años "veremos muchos avances".

El director del Centro Internacional del Cáncer, Xosé Bustelo, ha reconocido que la elección de Íñigo Martincorena entre los 16 finalistas fue "muy fácil". El jurado valoró su contribución "pionera en diferentes ámbitos", como en el tecnológico. "Ha desarrollado nuevas técnicas de secuenciación de genomas. Y herramientas informáticas importantes para conocer cuáles son los genes que contribuyen al cáncer", ha destacado. En lo científico, ha demostrado "por primera vez que nuestros tejidos normales tienen bastantes alteraciones genéticas. Algunas de ellas condicionan el tipo de células normales que tienen nuestra piel".

Por su parte, Nicolas Rodríguez, presidente de la Fundación Diz Pintado, ha subrayado que el reconocimiento ha recaído en el "mejor de los mejores" y en un ejemplo para los jóvenes investigadores, y ha recordado que el premio siempre se entrega en condiciones "particulares": "Es el primer año de los quince que ha nevado".