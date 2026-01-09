Íñigo Martincorena, Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025

El navarro Íñigo Martincorena ha sido reconocido con el Premio Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025. El jurado ha fallado a su favor por "sus contribuciones pioneras al desarrollo de tecnologías esenciales para el conocimiento de la evolución de alteraciones genéticas en tejidos, cáncer y envejecimiento".

El Centro de Investigación del Cáncer y la Fundación Doctores Diz Pintado para la Docencia e Investigación en la Lucha contra el Cáncer también destacan de Íñigo Martincorena sus contribuciones científicas rompedoras que han ayudado estudio de la evolución somática en tejidos normales, tumorales y durante el envejecimiento, así como al descubrimiento de genes directamente implicados en el origen y evolución del cáncer.

Un total de 16 científicos se postularon al premio, pero solo 12 fueron aceptados para evaluación, con una edad media de 41 años y una participación equilibrada de investigadores que desarrollan su trabajo en España y en el extranjero. Íñigo Martincorena pertenece al segundo grupo. Lidera un grupo de investigación en el Wellcome Sanger Institute (Cambridge, Reino Unido) desde 2016. Su línea de investigación está centrada en desentrañar la evolución de las mutaciones somáticas en tejidos normales, su papel en los primeros pasos de la origen y desarrollo del cáncery su contribución al envejecimiento y a otras enfermedades.

La entrega del Nacional de Investigación en Cáncer Doctores Diz Pintado 2025 tendrá lugar el miércoles 28 de enero en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca.