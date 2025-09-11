El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca abre el plazo de inscripción para sus cursos de chino

Los estudiantes de posgrado se doblan en Salamanca en los últimos años

El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca ha iniciado el periodo de matrícula para sus cursos de lengua china, dirigidos a personas de todas las edades y niveles: desde niños y adolescentes hasta adultos. Además, se ofrecen tarifas reducidas para miembros de la comunidad universitaria.

Cada grupo tendrá un máximo de 15 plazas, y las clases se desarrollarán entre octubre de 2025 y enero de 2026. La inscripción puede realizarse de forma online a través de los siguientes enlaces:

confucio.usal.es

vaporetto.usal.es/preactform/listaCursos

Además del aprendizaje del idioma, el Instituto Confucio ofrecerá una variada programación cultural complementaria, con talleres sobre caracteres chinos, caligrafía y el Guqin, un instrumento tradicional de la cultura china.