El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca abre el plazo de inscripción para sus cursos de chino
Cada grupo estará limitado a un máximo de 15 personas para garantizar una enseñanza personalizada. El periodo lectivo se desarrollará entre octubre de 2025 y enero de 2026
El Instituto Confucio de la Universidad de Salamanca ha iniciado el periodo de matrícula para sus cursos de lengua china, dirigidos a personas de todas las edades y niveles: desde niños y adolescentes hasta adultos. Además, se ofrecen tarifas reducidas para miembros de la comunidad universitaria.
Cada grupo tendrá un máximo de 15 plazas, y las clases se desarrollarán entre octubre de 2025 y enero de 2026. La inscripción puede realizarse de forma online a través de los siguientes enlaces:
vaporetto.usal.es/preactform/listaCursos
Además del aprendizaje del idioma, el Instituto Confucio ofrecerá una variada programación cultural complementaria, con talleres sobre caracteres chinos, caligrafía y el Guqin, un instrumento tradicional de la cultura china.
