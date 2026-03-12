El investigador del INCYL, Pablo González, campeón de la fase local del Certamen 3 Minutos Tesis

El investigador del INCYL, Pablo González, se ha proclamado campeón de la fase local del Certamen 3 Minutos Tesis, un concurso organizado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la USAL y donde el investigador del INCYL ha competido con su tesis “Las neuronas de los dos corazones”.

En el acto celebrado en el Campus Miguel de Unamuno han asistido el el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco; y el vicerrector de Transferencia, Federico Bueno de Mata, para otorgar el premio a González, además de a Andrea Calleja y Javier Eseverri, que han obtenido el segundo y tercer premio respectivamente y competirán junto al ganador en la fase regional.

En esta competición han participado 26 doctorandos y doctorandas de la USAL, siendo Pablo González el que participe en la fase internacional que se celebrará en Coimbra.

El reto del concurso es sintetizar toda una tesis en tres minutos, una de las cuestiones más complicadas al tratarse de estudios en el que se han invertido años para lograr el doctorado.