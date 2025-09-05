El estudio para el cáncer colorrectal del investigador de la USAL Francisco Lorenzo-Martín consigue 1,5 millones de euros

La Universidad de Salamanca ha presentado este viernes el proyecto NEXT-CRC, un estudio del cáncer colorrectal que ha logrado una de las prestigiosas ayudas del Consejo Europeo, una ERC Starting Grant. Esto supone 1,5 millones de euros para una investigación que coloca a la USAL a la vanguardia.

"Un honor", ha asegurado durante la convocatoria el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, que ha acompañado a Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cáncer, y al investigador responsable de este innovador estudio, Francisco Lorenzo-Martín. "Quiero expresar mi alegría, pues una financiación muy importante", ha alegado también Bustelo, que ha querido recalca a Salamanca como "líder en la región en este tipo de proyectos".

Lo que convierte al proyecto NEXT-CRC en "algo único" es que supone una medicina personalizada, al poder analizar mejor la reacción del paciente a diferentes tratamientos en sus tumores. Francisco Lorenzo-Martín ha explicado como la medicina siempre ha contado con una limitación "tan importante como antigua": no se puede experimentar en el propio paciente. Durante años, tal limitación y se ha saldado con dos vías, trabajando con modelos en animales (en especial, ratones) y cultivando células del paciente, en láminas o esferas.

"Se hace como se ha podido", ha remarcado, poniendo en valor lo que ha sido la medicina tanto tiempo, pero sin olvidar lo que supone su sencillez: "Pero todos sabemos que un órgano no es una lámina de células, es algo más complejo. Un intestino no es una esfera". Este estudio busca hacer modelos que repliquen la arquitectura del órgano, para que el análisis de cada paciente sea más concreto, más personalizado, más fiel. Lo que conseguirá que también su atención sea más eficaz al suponer una "proyección del paciente lo más realista posible".

Aseguran que marcar un antes y un después es "su intención". También "hacerlo traslacional", que, a futuro, pueda extenderse a más tipos de cánceres.