Dos investigadoras internacionales eligen la USAL para desarrollar sus proyectos de investigación

De izquierda a derecha: Berit Callsen, Raquel Fernández y Ángela Calderón en la Facultad de Filología de la USAL

La Universidad de Salamanca sigue reforzando su proyección internacional con la incorporación de las investigadoras Berit Callsen y Ángela Calderón Villarino a la Facultad de Filología. Ambas desarrollarán sus proyectos gracias a las prestigiosas becas Feodor Lynen de la Fundación Alexander von Humboldt, una de las instituciones científicas más reconocidas de Europa.

Las dos investigadoras trabajarán bajo la supervisión de Raquel Fernández Menéndez, profesora del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la USAL y antigua beneficiaria de una beca Humboldt en Alemania.

Berit Callsen centrará su investigación en la figura de Miguel de Unamuno y en el análisis de escritos menos conocidos del autor, como anotaciones, listas o dibujos, en colaboración con la Casa-Museo Unamuno. Su objetivo es profundizar en una nueva visión de la escritura autobiográfica y publicar un libro con los resultados en 2027.

Por su parte, Ángela Calderón Villarino estudiará la evolución de la “novela familiar” en España desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, poniendo el foco en cómo las relaciones familiares ayudan a construir la identidad colectiva y el imaginario histórico del país.

La Fundación Alexander von Humboldt destaca por la alta competitividad de sus ayudas, que solo obtienen entre un 20 y un 25% de los solicitantes.