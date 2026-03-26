Investigadores de Salamanca descubren cómo una mutación genética impulsa la leucemia infantil más frecuente

Un equipo liderado por Isidro Sánchez García, investigador principal del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-USAL-FICUS), ha identificado cómo una deleción en el cromosoma 9, que inactiva parcialmente los genes PAX5 y CD72, desencadena la aparición de la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B), uno de los cánceres infantiles más comunes.

El estudio, publicado en la revista JCI Insight, aporta nuevas claves para entender por qué algunos casos de esta enfermedad son más agresivos y abre vías para mejorar su diagnóstico y tratamiento en el futuro. Según Sánchez García, “aunque se trata de investigación preclínica, este hallazgo nos acerca a una identificación más precisa de los pacientes con mayor riesgo y, en el futuro, a estrategias diagnósticas y terapéuticas más ajustadas a su perfil molecular”.

La deleción del brazo corto del cromosoma 9 (del9p) está presente en aproximadamente el 10 % de los niños con LLA-B y se asocia con un pronóstico desfavorable. El equipo de investigación ha demostrado que la pérdida de un fragmento del cromosoma inactiva una de las dos copias de los genes PAX5 y CD72 en las células precursoras de linfocitos B. Estos genes son esenciales para el desarrollo normal de estas células, y su inactivación simultánea genera un estado preleucémico que puede evolucionar a leucemia aguda. La pérdida de CD72 provoca un estado inflamatorio que potencia el efecto de la alteración de PAX5, explicando la mayor agresividad de algunos casos.

Mediante modelos experimentales y el análisis de muestras de pacientes, los investigadores han confirmado que esta deleción no solo es frecuente, sino que constituye un paso clave en la transformación maligna de las células B, lo que podría permitir en el futuro diseñar estrategias de diagnóstico más precisas y terapias dirigidas según el perfil genético de cada paciente.

El trabajo ha contado con la colaboración de numerosas instituciones, entre ellas la Universidad de Salamanca, el Hospital Universitario de Salamanca, el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), el CIBERONC, y hospitales internacionales como el St. Jude Children's Hospital en Estados Unidos. Además, ha sido financiado por el Instituto de Salud Carlos III, el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Junta de Castilla y León, el NIH, la Fundación Unoentrecienmil, la Asociación Española Contra el Cáncer y la Fundación La Caixa.