Investigadores de la Universidad de Salamanca ayudan a descubrir el cambio climático que transformó la Tierra hace 2,7 millones de años

Una investigación internacional liderada por la Universidad de Cambridge y el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera, con participación de científicos de la Universidad de Salamanca, ha identificado uno de los grandes puntos de inflexión en la historia climática de la Tierra. El trabajo, publicado en la revista científica Science, revela que hace unos 2,7 millones de años el planeta pasó de un clima cálido y relativamente estable a otro más frío y extremadamente variable, caracterizado por bruscas oscilaciones de temperatura.

El estudio contó con la participación de los investigadores José-Abel Flores, Montserrat Alonso, María González y Laura Martín, del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca. Sus resultados muestran que la expansión de grandes capas de hielo en el hemisferio norte transformó el sistema climático global, dando inicio a las dinámicas climáticas que caracterizan el Periodo Cuaternario, la etapa geológica más reciente del planeta.

El inicio de los ciclos glaciales

Según la investigación, hasta hace unos 2,7 millones de años el clima terrestre se mantenía relativamente estable. Sin embargo, en ese momento comenzaron a registrarse olas de frío severas vinculadas al crecimiento de grandes masas de hielo continental.

Poco después, hace unos 2,5 millones de años, el sistema climático entró en una nueva fase marcada por rápidas oscilaciones de temperatura repetidas aproximadamente cada mil años, lo que supuso el inicio de los ciclos glaciares e interglaciares que han marcado la evolución climática desde entonces.

Sedimentos marinos para reconstruir el pasado

Para reconstruir esta historia climática, el equipo científico analizó sedimentos extraídos del fondo marino frente a la costa de Portugal, obtenidos durante una expedición del International Ocean Discovery Program a bordo del buque científico JOIDES Resolution.

Estos sedimentos, acumulados durante millones de años en el margen ibérico, contienen señales químicas que permiten reconstruir cambios de temperatura, circulación oceánica y expansión de los hielos. Gracias a este registro, los investigadores han podido estudiar más de 5,3 millones de años de historia climática, con una precisión comparable a la de los núcleos de hielo polares.

Del mismo modo, Los datos también muestran que las oscilaciones climáticas coincidieron con la llegada masiva de fragmentos de roca transportados por icebergs desprendidos de grandes capas de hielo. Esto indica que las masas glaciares habían crecido lo suficiente como para alterar la circulación oceánica del Atlántico Norte, desencadenando cambios climáticos rápidos a escala global.

Otro aspecto relevante del estudio es que este punto de inflexión climático coincide en el tiempo con la aparición del género Homo, al que pertenecen los seres humanos. Los investigadores sugieren que las rápidas fluctuaciones climáticas pudieron influir en la evolución humana temprana, al obligar a nuestros antepasados a adaptarse a entornos cambiantes.

Los científicos destacan que entender cómo el sistema climático respondió en el pasado a determinados umbrales es clave para interpretar los cambios actuales. La investigación subraya además el papel decisivo de las capas de hielo en la regulación del clima global, capaces de provocar transformaciones profundas en el planeta.