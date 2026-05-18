Dos investigadores de la USAL homenajean la figura del músico Federico de Olmeda

Yolanda Alonso y Eduardo Ponce presentan junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte presentan los resultados de la investigación para su Trabajo de Fin de Máster y su tesis doctoral sobre Federico de Olmeda

Los investigadores Yolanda Alonso y Eduardo Ponce han presentado en la mañana de este lunes junto a la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte, los resultados de la investigación para su Trabajo de Fin de Máster y su tesis doctoral sobre Federico de Olmeda.

Yolanda y Eduardo son dos exalumnos de postgrado de la Universidad de Salamanca y catedráticos de piano del COSCY, cuya tarea investigadora ha revelado la importancia de este músico que, a pesar de morir joven, a los 44 años, consiguió unir las facetas de compositor, intérprete, recopilador y arreglista de música de concierto y de música popular de tradición oral.

Desde la Universidad de Salamanca como parte de un homenaje hacia el compositor, se han organizado dos conciertos de piano para los días 22 y 23 de mayo, con el estreno de la Sonata de Olmedo dentro de los actos de celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca. Esta es una pieza que será interpretada por la catedrática Yolanda Alonso.

El concierto del día 22 irá de la mano del grupo Yesca; será una conferencia-concierto contextualizando piezas del cancionero de Olmeda.

Federico de Olmeda, quien representa un legado todavía muy desconocido en nuestra ciudad, se formó como niño de coro en la catedral de Burgo de Osma, siendo posteriormente maestro de capilla en la catedral de Burgos y el convento de las Descalzas Reales.