El IRNASA-CSIC pone en marcha dos ambiciosos proyectos sobre bioestimulantes y nuevas plantas silvestres con potencial agrícola

El IRNASA-CSIC ha puesto en marcha dos nuevos proyectos de investigación en colaboración con empresas: el estudio de productos naturales bioestimulantes que ayuden a las plantas frente al estrés ambiental y el enriquecimiento de la biodiversidad agrícola con plantaciones novedosas que se conviertan en cultivos de interés.

El primer proyecto se titula 'De la fisiología a los mecanismos: análisis ómico de la tolerancia a estrés inducida por bioestimulantes en cultivos'. Dichos bioestimulantes mejorar la productividad agrícola y la tolerancia de las plantas a las enfermedades de forma sostenible. Los mecanismos biólogicos que hay detrás, no obstante, se desconocen. "Eso limita su eficiencia, porque no sabemos cómo funcionan ni qué dosis es la adecuada para cada cultivo o situación”, han señalado Silvia Manrique y Carmen Sánchez Cañizares, investigadoras del IRNASA-CSIC.

El Instituto colaborará con una empresa de Valencia para comprender precisamene esos mecanismos biológicos y ayudar a plantas como el tomate, la berenjena o la soja a resistir las condiciones ambientales adversas y las plagas. Para ello, se estudiarán los efectos en plantaciones sometidas a estrés ambiental.

El segundo proyecto, titulado 'Redescubriendo las plantas silvestres comestibles: una vía hacia una agricultura más diversa', tiene como objetivo identificar, cultivar y evaluar plantas silvestres comestibles nativas con potencial para integrarse en sistemas agrícolas y, de esta forma, aumentar la biodiversidad.

Esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con una empresa cordobesa y la fundación salmantina Tormes-EB, contará con varias fases: de la secuenciación del genoma de algunas especies de interés a la realización de encuentros con la ciudadanía charra en los huertos del Tormes para facilitar la transferencia de conocimiento.