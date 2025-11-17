El IRNASA-CSIC refuerza su equipo para investigar la genética de plantas y el impacto del cambio climático

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) ha reforzado su plantilla científica con la incorporación de la investigadora Cecilia Oliver Velasco, bióloga y genetista, a través del programa de atracción de talento “Andrés Laguna” de la Junta de Castilla y León.

La Dra. Oliver Velasco inicia una nueva línea de investigación centrada en la reproducción de las plantas y el daño en el ADN que pueden sufrir algunos cultivos como consecuencia del cambio climático, en particular, por el incremento de la radiación ultravioleta.

La investigadora trabajará con la planta modelo Arabidopsis thaliana y enfocará sus estudios en cultivos de interés agronómico, como la colza. A lo largo de su carrera, ha estudiado la reproducción vegetal y la división celular que da lugar a los granos de polen. Su investigación actual se centra en el papel de los pequeños ARN en la respuesta de las células al daño en el ADN durante la división celular, un proceso estresante para la planta.

El objetivo final de esta investigación es crucial para la agricultura: "Si entendemos bien los procesos básicos por los que se daña el ADN, podremos adaptar mejor los cultivos, ayudando a las plantas a tener mejores mecanismos de defensa", comenta Oliver Velasco. El programa “Andrés Laguna” forma parte de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) y busca atraer y consolidar el talento científico en áreas prioritarias para la región.