El IX Encuentro Ibérico de Derecho del Trabajo aborda los 40 años de pertenencia a la UE: "Fuera de ella no tendríamos futuro"

La Universidad de Salamanca celebra el IX Encuentro Ibérico de Derecho del Trabajo, coincidiendo con la conmemoración del 40 aniversario de la adhesión de España y Portugal a la Unión Europea. "Ha sido muy importante, fundamental y brillante en el periodo de recuperación de la democracia de nuestro país", ha destacado el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabrero, durante la presentación.

Este viernes, la Facultad de Derecho acoge dos sesiones que analizan qué ha supuesto para los países ibéricos su presencia en la Unión Europea y contibución al europeísmo. "Fuera de ella no tendríamos futuro, ninguna posibilidad", ha defendido Mª Emilia Casas Baamonde, presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo (AEDTSS).

El lema elegido para el evento que se realiza cada año de forma alterna en uno de los dos países ibéricos ha sido '40 años de pertenencia a la UE: aventuras y desventuras'. Las primeras han sido numerosas, mientras que entre las segundas destaca la crisis económica de 2008. No obstante, ha habido sobre todo "venturas, éxitos, como la modernización de las relaciones laborales. Sin la Unión Europea habría sido más lenta y llegado a menos territorios", ha añadido.

Presentación de IX Encuentro Ibérico | S24H

La Unión Europea ante la inestabilidad geopolítica actual

La Asociación Española de Derecho del Trabajo, junto a su homóloga portuguesa, la APODIT, representada por Maria Regina Redinha, apuestan este 2026, año marcado por una creciente inestabilidad geopolítica, por que el modelo social europeo no dé marcha atrás: "No podemos competir en el exterior con bloques que no tengan nuestros signos de identidad civilizatorios".

Enrique Cabrero también ha reiterado la necesidad de relanzar la Unión Europea en el contexto internacional. "Es muy importante que se refuerce su figura. Es la gran defensora del estado democrático de derecho". Además, ha destacado que se trata de un ámbito territorial "donde el diálogo social es muy relevante".