'Jaque mate' de la USAL en el Campeonato de Salamanca de Clubes de Ajedrez

El equipo de ajedrez de la Universidad de Salamanca ha ganado este domingo, el 22 de febrero, el campeonato local de clubes clebrado en el Centro Gallego de la ciudad tras once rondas donde se enfrentaban cuatro miembros de un equipo contra cuatro del bando rival. El Club Ajedrez Macondo y el Club Ajedrez Béjar, segundo y tercero, respectivamente, han completado el podio.

La USAL se ma mantenido en la primera posición prácticamente desde el inicio con un gran despliegue táctico y estratégico, acumulando 36 puntos de los 40 posibles, todo un hito en la capital del Tormes.

Más de 160 personas inscritas y 11 clubes federados han participado en el campeonato, por lo que la ciudad también "sigue batiendo récords de personas que se federan y juegan a este bonito juego mental que, sin duda, atrae a colectivos de todas las edades y de distintas procedencias", mantienen desde el Club Deportivo Ajedrez Salamanca.