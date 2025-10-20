Jesús Baigorri Jalón, exprofesor de la USAL es reconocido como doctor honoris causa por la Universidad de Ginebra

El exprofesor de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca (USAL), Jesús Baigorri Jalón, ha sido investido con el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Ginebra (Suiza). El acto se celebró el pasado 10 de octubre, reconociendo así su dilatada y fructífera trayectoria docente e investigadora en el ámbito de los Estudios de Interpretación.

El galardón fue propuesto por la prestigiosa Facultad de Traducción e Interpretación de Ginebra (FTI), centro de referencia mundial en el área y pionera en la enseñanza universitaria de la interpretación en Europa (antigua ETI - Escuela de Intérpretes de Ginebra, fundada en 1941).

La distinción subraya la contribución de Baigorri Jalón a la disciplina. Como parte de los actos conmemorativos, un día antes de la ceremonia, el profesor ofreció una conferencia en la FTI titulada “Historia de la interpretación. Un pasado para nuestro futuro”.

Aunque jubilado desde 2013 de su puesto en el departamento de Traducción e Interpretación de la USAL, Jesús Baigorri Jalón ha mantenido un estrecho y activo vínculo con la institución salmantina. Sigue ligado al GIR (Grupo de Investigación Reconocido en Interpretación), Alfaqueque, que cuenta con 17 años de trayectoria en la USAL. Desde su jubilación, ha continuado enriqueciendo la labor investigadora del equipo con numerosas publicaciones, proyectos de investigación, exposiciones divulgativas y conferencias.