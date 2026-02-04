Jornadas de gastronomía del siglo XVI y un concierto de órgano en la Catedral, entre las primeras actividades por el V centenario de la Escuela de Salamanca

La Universidad de Salamanca da un paso más en la conmemoración del V centenario de la Escuela de Salamanca y ha presentado una amplia programación de actividades para "recordar las enseñanzas de Francisco Vitoria y Bartolomé de las Casas, entre otros. Es un acto de justicia hacia un grupo de profesores que se atrevieron a repensar lo que acontecía en aquella época", ha destacado el rector, Juan Manuel Corchado.

El programa cuenta con 70 actividades confirmadas que podrían llegar a las 100. "No nos dejan de llegar propuestas de todo tipo". La última es la proyección de la película 'Hispanoamérica, canto de vida y esperanza', para la que se buscará una fecha y espacio. "Estamos ante un proyecto de comunidad para que todos colaboremos"', ha añadido antes de agradecer el el apoyo del Ayuntamiento y de la Universidad Pontificia de Salamanca.

La Universidad de Salamanca presenta la programación del V Centenario de la Escuela de Salamanca

"Hay algunas actividades que tienen un carácter estratégico porque afectan a toda la comunidad e incluso van más allá de la universidad. Son de carácter audiovisual", ha adelantado Antonio Notario, coordinador de la programación del centenario, que incluye igualmente el Ciclo de Música en Capilla, que comenzará el 13 de marzo, un evento en las Noches de Fonseca y la puesta en marcha de dos colecciones. "Todas las facultades y departamentos han llevado a cabo algún tipo de propuesta. Es un abanico muy amplio el que se va a intentar abarcar", ha destacado.

Tambien habrá actividades internacionales, como el encuentro de rectores iberoamericanos a final de año, un foro y una cumbre de inteligencia artificial. Algunas se van a celebrar en otros países, como en la India, México y Perú, donde se inaugurará una cátedra. Otras, en cambio, se desarrollarán en la ciudad de Salamanca.

Asimismo, la Universidad abrirá nuevos espacios, como un mirador en la parte de la muralla que es de su propiedad y que ha prometió restaurar el pasado mes de diciembre.

Congreso 'La Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro'

La programación del V centenario comenzará este lunes, 9 de febrero, con el congreso 'La Escuela de Salamanca: pasado, presente y futuro'. Participarán 150 ponentes y "verdaderos especialistas" de la Escuela de Salamanca procedentes de 50 instituciones y 20 países de tres continentes (Europa, Asia y América), según María Martín Gómez, profesora del Departamento de Filosofía, Lógica y Estética, que ha subrayado la "gran presencia de profesores de la USAL".

Junto a ese congreso habrá uno abierto a la ciudadanía. El mismo lunes, la Catedral acogerá un concierto de órgano a las 19:00 horas. El martes, la Universidad abrirá la Biblioteca General Histórica; el miércoles, se nombrará en el Ayuntamiento a tres nuevos Huéspedes Distinguidos; y el jueves, la UPSA enseñara la Clerecía y su sede central y se organizarán unas jornadas de gastronomía del siglo XVI. La clausura del evento tendrá lugar el viernes 13 de febrero en el Convento de San Esteban y contará con la presencia de "gente de primer nivel", como el prefecto de la biblioteca del Vaticano.

Trasladar cinco siglos de historia al lenguaje actual

Teresa Martín, directora del Servicio de Producción e Innovación Digital de la USAL, ha presentado el logo diseñado por Pilar Vega: "Traslada la complejidad de la corriente de cinco siglos de historia al lenguaje actual". La imagen resultante tiene una gran "fuerza visual" y dos finalidades: una pedagógica, la de explicar por qué los valores de la Escuela siguen siendo fundamentales, y otra más festiva, de celebración de la sociedad.