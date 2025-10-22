José Antonio Cordón, profesor de la USAL, ingresa en la Academia de Buenas Letras de Granada

José Antonio Cordón, profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca, nuevo académico de Buenas Letras de Granada

El profesor de Traducción e Interpretación de la Universidad de Salamanca (USAL), José Antonio Cordón, ingresó formalmente el pasado lunes como miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada. El solemne acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada.

El nuevo académico leyó su discurso de ingreso titulado “Donde empieza el libro: Una hermenéutica de los bordes”. La contestación corrió a cargo del poeta, novelista y miembro numerario de la Academia, Fernando de Villena.

Durante la misma ceremonia, se hizo entrega del Premio “Francisco Izquierdo” de Literatura Granadina al catedrático y escritor Manuel Titos Martínez.