Este jueves se abre el plazo para solicitar las ayudas de matrícula y residencia de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca ha convocado ayudas al estudio para los alumnos que cursen enseñanzas de grado durante el curso académico 2025/2026, según publica este miércoles el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 330.000 euros y está limitada a los estudiantes matriculados en la Universidad de Salamanca que no superen una determinada renta y/o patrimonio familiar y que cumplan los requisitos académicos y el resto de condiciones generales.

La ayuda de matrícula para cada beneficiario se corresponderá con los precios públicos por servicios académicos de los créditos matriculados por primera vez y la de residencia se corresponderá con un importe de 1.000 euros en pago único, según recoge el Bocyl.

Las solicitudes se podrán presentar desde este jueves, 15 de enero, hasta el 20 de febrero de 2026, inclusive, a través de la página web https://sede.usal.es/procedimientos?param1=BECUSA.