De la ESO a la Universidad: 600 estudiantes participan en jornadas de orientación en la USAL

La Universidad de Salamanca ha celebrado este martes una jornada de seminarios de orientación dirigida a estudiantes de Secundaria con el objetivo de ayudarles a tomar decisiones sobre su itinerario formativo y profesional.

La iniciativa, ha reunido a cerca de 600 alumnos procedentes de nueve centros educativos del municipio. En concreto, han participado estudiantes de cuarto de la ESO y primero de Bachillerato.

Según ha explicado la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, el propósito fundamental de la jornada es “acercar la universidad a estos estudiantes para que estén lo mejor orientados posible de cara a su futuro académico y profesional”. Para ello, se han organizado seis seminarios que abarcan todas las ramas del conocimiento, desde ingenierías, artes y humanidades hasta ciencias sociales, jurídicas, de la salud, educación y economía.

Los seminarios han sido impartidos por profesorado de las distintas facultades de la Universidad de Salamanca, responsables de informar y orientar al alumnado sobre los grados en los que podrían estar interesados, resolviendo dudas e incertidumbres habituales en esta etapa educativa.

Gutiérrez ha señalado que una de las principales razones para incluir a estudiantes de cuarto de la ESO es que “en este curso deben tomar decisiones clave, como elegir entre Formación Profesional o Bachillerato, así como el tipo de Bachillerato que van a cursar”. Además, ha destacado que existen titulaciones con salidas profesionales muy definidas y otras que generan más dudas entre el alumnado. “¿Qué puede hacer un sociólogo, un trabajador social o un fisioterapeuta? Ese es el tipo de cuestiones que tratamos de aclarar en estos seminarios”, ha indicado.

Por su parte, el concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca, Luis Sánchez Arévalo, ha valorado muy positivamente la iniciativa y ha subrayado que “es un lujo para los estudiantes poder contar con información y asesoramiento tanto de profesores universitarios como de estudiantes en activo y egresados”. A su juicio, conocer diferentes perfiles y experiencias “les ayuda a tomar decisiones más fundamentadas y a descubrir que Salamanca es una ciudad con oportunidades reales tanto académicas como profesionales”.