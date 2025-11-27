El Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación de la USAL identifica en la Torre de los Lujanes la puerta civil más antigua de Madrid

Begoña Quintana Arnés, responsable del Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRID) de la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca (USAL) consolida la datación por carbono-14 (14C) como una herramienta esencial para el estudio del patrimonio arquitectónico español. Gracias al rigor de esta técnica, el Laboratorio de Radiaciones Ionizantes y Datación (LRID) de la USAL ha realizado un hallazgo de gran relevancia histórica en Madrid.

El reciente estudio, solicitado por la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (RSEMAP), ha confirmado que la puerta de acceso a la Torre de los Lujanes, situada en la Calle del Codo, es la puerta civil conservada más antigua de la ciudad.

La investigación, liderada por la catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear Begoña Quintana Arnés, ha permitido fechar la madera de nogal de la puerta en torno al año 1415, situando su construcción en el primer tercio del siglo XV. Este dato inédito refuerza la importancia histórica del singular conjunto monumental de la Casa y Torre de los Lujanes en el primitivo trazado urbano medieval de Madrid.

Torre de los Lujanes la puerta civil más antigua de Madrid | Comunicación Universidad de Salamanca

"La ausencia de datos técnicos verificables impedía conocer con exactitud su antigüedad y confirmar la relevancia patrimonial que ahora ha sido desvelada gracias a la ciencia", señala la información de la USAL, destacando la necesidad de este rigor científico para confirmar hipótesis historiográficas.

La USAL es una pieza clave en este avance, ya que posee una de las tan solo dos instalaciones en España capaces de realizar la datación por carbono-14 (14C) mediante la técnica de espectrometría de masas con acelerador (AMS).

"La AMS es la única que proporciona la resolución necesaria en este tipo de determinaciones", explica Begoña Quintana Arnés. La instalación del LRID, conocida como Carbonus, está dotada con el sistema MICADAS y es capaz de alcanzar edades de hasta 45.000 años.

El Laboratorio de la USAL llevó a cabo un proceso minucioso de dos meses con muestras de astillas y serrín, realizando la extracción de C02 y su posterior análisis con el AMS para garantizar la máxima calidad en los resultados.

La aplicación de la datación por carbono-14 en la arquitectura histórica permite:

Distinguir fases constructivas en edificios medievales, renacentistas y barrocos.

Identificar intervenciones posteriores y revisar hipótesis debatidas.

Fundamentar la conservación y la difusión cultural del patrimonio.

La presentación de estas conclusiones se realizó el pasado 25 de noviembre en la propia Torre de los Lujanes, sede de la RSEMAP, reafirmando la datación por carbono-14 (14C) como un recurso esencial para comprender la memoria arquitectónica española.