El legado intelectual de las escritoras del siglo XVIII se podrá visitar en la Universidad de Salamanca

La Universidad de Salamanca rinde homenaje a las escritoras que transformaron el panorama literario e intelectual europeo durante la Ilustración. La muestra “Amazonas de la pluma. Mujeres de letras en el siglo XVIII” visibiliza la contribución de las escritoras ilustradas a través de biografías de mujeres célebres, traducciones de autores clásicos, obras narrativas y ensayos sobre educación femenina.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el 15 de marzo en la Sala de la Columna de las Escuelas Mayores, presenta un total de 35 ejemplares procedentes de los fondos de la Biblioteca General Histórica y de colecciones particulares según informaron en la rueda de prensa de su presentación la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, Matilde Olarte; el director del Servicio de Producción e Innovación Digital, Raúl Rivas; y los comisarios de la muestra Óscar Lilao Franca, director de la Biblioteca General Histórica, y María José Rodríguez Sánchez de León, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la USAL.

El proyecto expositivo recupera la memoria de nueve autoras excepcionales que desafiaron las convenciones de su tiempo para reclamar su presencia en el espacio público. Entre ellas figuran la ensayista zaragozana Josefa Amar y Borbón, defensora de la educación femenina; la filóloga francesa Anne Dacier, cuyas traducciones de la Ilíada y la Odisea se consideran monumentos de la lengua francesa; y Mary Shelley, creadora de Frankenstein, una de las obras más influyentes de la literatura universal. Estas autoras no solo reclamaron el derecho a la formación intelectual, sino que asumieron un papel público relevante como filólogas, críticas literarias, pedagogas y novelistas, contribuyendo decisivamente a la modernización de las sociedades europeas.

“Amazonas de la pluma. Mujeres de letras en el siglo XVIII” examina la producción intelectual femenina durante la Ilustración a través de varios ejes temáticos. En el primero se presentan obras que reivindicaron las capacidades intelectuales femeninas y las biografías de mujeres ilustres de la Historia; en el apartado sobre eruditas, traductoras y filólogas se muestra el legado de autoras que fueron reconocidas en importantes círculos intelectuales gracias a sus relevantes traducciones y revisiones críticas. El tercero de los ejes destaca la novela y el estilo epistolar como vías de acceso a la esfera pública, abarcando desde la profundidad psicológica de Madame de La Fayette hasta los inicios del Romanticismo con Mary Shelley.

La sección dedicada a la educación de las mujeres contrasta las visiones tradicionales, que limitaban a la mujer al ámbito doméstico, con alegatos en favor de su formación intelectual y sus inquietudes científicas. Finalmente, se muestra la faceta más política y social de autoras que, a través del periodismo y el ensayo, reflexionaron activamente sobre los conflictos y las revoluciones de su tiempo.

La exposición se enmarca en el proyecto de investigación "Teoría de la lectura y hermenéutica literaria en la Ilustración europea", financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y los Fondos Feder y está diseñada y producida por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento.

Actividades paralelas

Además del recorrido expositivo, el proyecto ofrece una serie de actividades para profundizar en el conocimiento de estas escritoras del siglo XVIII. Todas las charlas son de entrada libre hasta completar el aforo y tendrán lugar en el Aula Salinas de las Escuelas Mayores a las 18:00 horas.

En este sentido, María José Rodríguez Sánchez de León, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la USAL, ofrecerá el 16 de febrero la conferencia "Amazonas de la pluma: ser escritora en el siglo XVIII". El 23 de febrero, Gaetano Vigna, profesor ayudante doctor del Área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, abordará "La Modernidad del feminismo dieciochista: defensa y valor de las mujeres". Por su parte, el 2 de marzo, Pablo Martín González, doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y también comisario de la exposición, presentará "De la Bella y la Bestia a Frankenstein: las narradoras del siglo XVIII".

Además, se han programado visitas guiadas los lunes 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero, y 9 de marzo a las 18:00 horas. La información sobre inscripciones y actividades está disponible en culturacientifica.usal.es.