Leo Harlem apadrina en Salamanca el XI Torneo Vicente del Bosque con un fin solidario y deportivo

El cómico Leo Harlem ha apadrinado este fin de semana en Salamanca el XI Torneo Vicente del Bosque, una cita deportiva y solidaria organizada por el Servicio de Educación Física y Deportes de la Universidad de Salamanca junto a Alumni-USAL, con la colaboración de distintos servicios universitarios.

El evento arrancó con la actividad “Deporte para todos”, una jornada inclusiva en la que participaron diferentes colectivos en un ambiente deportivo y de convivencia, y en la que se hizo entrega de un cheque solidario en el marco de la iniciativa.

La apertura contó con la presencia de la vicerrectora de Estudiantes, Marta Gutiérrez, que acompañó al humorista durante el inicio de las actividades, junto a representantes de las entidades participantes.

Tras esta primera jornada, el torneo continuó con competiciones de fútbol base, en las que participaron equipos de la ciudad y de su entorno en categoría formativa, en un ambiente marcado por la convivencia y el fomento del deporte entre los más jóvenes.

El programa deportivo se completará los días 15 y 16 de mayo con las pruebas de pádel y tenis, además de otras actividades paralelas como una competición de atletismo infantil y un torneo de ajedrez abierto al público.

La organización ha destacado también el carácter sostenible del evento, con iniciativas orientadas a la concienciación medioambiental y a la puesta en valor del entorno natural del río Tormes.

El torneo concluirá con la entrega de premios a los finalistas de cada disciplina y el sorteo de material deportivo y gastronómico entre los participantes y asistentes.