Localizar las zonas más vulnerables y los refugios naturales contra el calor en Salamanca: el reto de cuatro estudiantes de la USAL

Cuatro estudiantes de la USAL, María González Martín, geóloga, Sandra Cidoncha Torío, ingeniera informática, Ubay Figuera Morales, geógrafo, y Natalia Arcajo Fuente, socióloga, son los creadores de un atractivo proyecto, que, de momento, solo es un reto, ganador, eso sí, de la primera edición del hackatón "Hackea tu barrio: Laboratorio de Innovación Ciudadana", pero cuyo objetivo es convertirse en un proyecto real en forma de ‘app’ o página web de cara a un futuro próximo: “Nos han dicho que sobre el mes de febrero nos volverían a llamar para desarrollar la propuesta”.

‘Refugios naturales contra el calor’ se trata de una propuesta, que localiza las zonas más vulnerables e identifica los posibles refugios naturales contra el calor en la capital salmantina, puesta en marcha como parte de una “jornada de innovación social” que ha reunido a estudiantes para “desarrollar soluciones creativas a retos planteados por entidades locales comprometidas con el desarrollo comunitario” y con el fin de dar una solución al reto planteado por Barrios por el Clima Salamanca.

Sandra, una de las alumnas que forma parte del equipo ganador, señala que “el problema es que Salamanca es una ciudad con mucha piedra, con mucho asfalto y poca vegetación y en épocas calurosas la sensación es que hace mucho más calor del que hay realmente, por eso el objetivo de esta propuesta es identificar las zonas más vulnerables y que los vecinos puedan aportar su opinión y se tomen medidas”.

María González Martín, Sandra Cidoncha Torío, Ubay Figuera Morales y Natalia Arcajo Fuente, cuatro estudiantes de la USAL, autores del proyecto 'Refugios naturales contra el calor' | Medialab USAL

Este “reto” es realmente un reto, en mayúsculas, pues fue un proyecto ideado en un solo día. “Tuvimos muy poco tiempo para hacerlo, solo desde las 09:00 hasta las 18:00 horas de un mismo día”, explica Sandra. Es por ese motivo por el que, de momento, solo se ha realizado el estudio en el barrio de Pizarrales.

“Hicimos tres tipos de mapa, uno identifica por satélite zonas con mucho asfalto y áreas que pueden ser refugios naturales que tienen árboles. Para calcular cómo era de vulnerable la zona, consideramos la edad de la gente del barrio, si son mayores tienen más riesgo que uno joven, también por la renta de la zona. Lo hicimos únicamente para el barrio de Pizarrales, que son gente que tienen por lo general menos dinero y es más probable que no tengan aires acondicionados, y que además son zonas con poca vegetación y mucho asfalto”. Sin embargo, asegura Sandra que “el objetivo para hacerlo es en toda Salamanca, dividir el mapa de la ciudad en zonas censales”.

Para dar forma al proyecto, cogieron datos reales del satélite, aunque la falta de tiempo les impidió que esos mismos datos fueran reales en el caso de la población o las rentas, pero dicen que "nos gustaría coger datos reales y que la 'app' se pudiera desarrollar y que pudieramos contar con la colaboración ciudadana, que nos indiquen aquellos lugares donde se puede estar más fresco en la ciudad, si hay una fuente o también los puntos más calientes".

Por satélite identificaron las zonas verdes para toda Salamanca, subrayando que las más verdes las encontraron en la ribera del Tormes y el parque de Jesuitas, principalmente, aunque también, aunque menos, se ha englobado el parque de la Alamedilla.

No dar solución a los puntos más destacados en este trabajo realizado por estos cuatro estudiantes pueden abocar a la sociedad salmantina a importantes problemas de salud: "La población en Salamanca cada vez es más envejecida y pueden tener más problemas de salud a la hora de estar en sitios con temperaturas altas. Son más sensibles a golpes de calor, a desmayos o incluso a quemaduras". Sandra pone como ejemplo a su abuelo: "Mi abuelo en verano, en lo que es la zona centro, solo puede estar en el parque de la Alamedilla porque es donde más a gusto se está y más fresco".

Respecto a la experiencia que ha supuesto este proyecto para los alumnos, Sandra reconoce que “hemos conocido a gente muy interesante y el trabajo en equipo ha sido muy bueno, porque cada uno hemos aportado cosas que sabemos, pero sobre todo nos ha servido para coger experiencia en el trabajo en equipo y poder desarrollar un proyecto desde cero y en muy poco tiempo”.

El hackatón "Hackea tu barrio" se enmarca dentro de la programación del curso 2025-2026 de Medialab USAL, con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), cuyo objetivo es “crear un ecosistema que fomente la participación ciudadana en la investigación, diseñando soluciones innovadoras para mejorar la vida en los barrios de Salamanca”.