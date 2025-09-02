La catedrática de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Salamanca, Lola Pereira, nueva secretaria de la Asociación Internacional de Geología Médica

La catedrática de Petrología y Geoquímica de la Universidad de Salamanca (USAL), Lola Pereira, ha sido nombrada secretaria general de la Asociación Internacional de Geología Médica (IMGA), un hito que la convierte en la primera científica española en formar parte de la ejecutiva de la asociación más relevante de Ciencias de la Tierra a nivel mundial.

El nombramiento de Pereira se decidió en la reunión de la ejecutiva de la IMGA celebrada a principios de agosto en Aveiro, Portugal, donde se votaron los cargos para el periodo 2025-2027, con opción a un segundo ciclo.

La Geología Médica es un campo de investigación emergente que estudia cómo los materiales y procesos geológicos afectan a la salud de los seres vivos. La IMGA, por su parte, agrupa a expertos de diversas disciplinas como Geociencias, Biomedicina, Medicina y Medio Ambiente, todos ellos con un interés común en la salud.

Con este cargo, Lola Pereira no solo eleva su prestigio personal, sino que también pone en el mapa internacional a la ciencia española en un área de conocimiento tan crucial como la conexión entre la geología y la salud.