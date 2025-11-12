Lorenzo Silva sobre quienes se jactan de usar mal el lenguaje”: “Donald Trump ha entendido que eso funciona”

El escritor Lorenzo Silva, cuya madre tenía orígenes salmantinos, ha hecho una defensa del buen uso del lenguaje y la necesidad de fomentar la lectura como vehículo de aprendizaje y de realización personal en Salamanca. Silva, que ha participado este miércoles en la inauguración del nuevo curso académico de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Salamanca, respondía a preguntas de los medios sobra la falta de oratoria en el ámbito político que “no nos debe sorprender” que personas que están en ámbitos “donde supuestamente deberían estar bien pertrechados para solventar esa tarea, no lo estén, porque la fuente fundamental del aprendizaje del idioma, aparte de escuchar y tener un cierto oído, es la lectura en los libros y hay muchas personas que no leen nunca un libro”.

Además, ha defendido las campañas de fomento de la lectura asegurando que no se destinan los recursos suficientes porque “no se pone la voluntad política suficiente” y que es necesario “trasladar a las personas que la lectura, aparte de un vehículo de aprendizaje, es un vehículo de realización personal, para tener un ocio productivo y que dignifica a la persona durante todos los días de tu vida”. Los políticos “han olvidado que cuando salen eh hablando en público, ocupan una posición no solo de escaparate para sus ideas, sino, sobre todo, un papel de referente. La gente entiende que lo que ellos hacen, lo que ellos dicen y como ellos lo dicen es válido”, añade.

Ante este aumento del mal uso del lenguaje, de jactarse de cometer errores o ser chabacano el autor asegura que: “hay quien dice que la culpa la tiene Donald Trump, pero yo creo que Donald Trump es un intérprete. Él ha entendido que eso funciona, porque teniendo recursos para no solo alfabetizar a la población, sino extender la cultura, consentimos que mucha gente viva en un estado de incultura y de ignorancia que la hace vulnerable a ese tipo de mensajes”.

En cuanto a sus libros, Silva, que ya prestó una madre salmantina al protagonista de buena parte de sus novelas, el guardia civil Rubén Bevilacqua no descarta que la acción de alguno de sus futuros libros se desarrolle en Salamanca. “Rubén tiene que venir de vez en cuando a ver a su madre, no sé si lo traeré algún día a trabajar, ¿por qué no? pasan cosas en todas partes. Esta es una ciudad apacible y tranquila, pero alguna cosa pasa de vez en cuando”, concluye.