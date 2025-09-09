La lucha contra las novatadas en Salamanca: de las fiestas clandestinas a la prohibición y el éxito de la campaña 'Stop Novatadas'

Las novatadas y el inicio del curso académico en las universidades han estado estrechamente ligados durante años, siendo habitual ver a grupos de estudiantes haciendo pruebas por la ciudad. Los recién llegados, con una 'N' pintada en el rostro, debían cumplir los retos propuestos por los veteranos. De beber hasta no poder más a salir a la calle en pijama o disfrazados. Igual de común era protagonizar un 'paseíllo' y ser blanco de huevos, harina o cualquier sustancia pringosa.

Los tratos vejatorios que solían sufrir los nuevos estudiantes motivaron la Ley de convivencia universitaria, aprobada en 2022 y en cuyo artículo 11 recoge que las novatadas son faltas muy graves. Pese a la prohibición de estas, algunos alumnos de las universidades salmantinas han continuado practicándolas. A veces en la clandestinidad, otras en lugares muy transitados, como el centro de Salamanca en plenas Ferias y Fiestas.

Para combatirlas, el Ayuntamiento y las universidades de Salamanca (USAL y UPSA) han vuelto a poner en marcha la campaña 'Stop Novatadas'. Los estudiantes que quieran denunciar pueden llamar o enviar un WhatsApp al 677 509 157, teléfono activo durante las 24 horas del día.

2023, el año con más avisos por novatadas

En 2022 se recibieron 8 avisos, aunque hubo más novatadas clandestinas que no fueron denunciadas. Salamanca24horas fue testigo de las que se celebraron en el parque de Huerta Otea durante la tarde del domingo 11 de septiembre. En una de las pruebas, los veteranos obligaron a los nuevos universitarios de Salamanca a meterse vestidos en la fuente.

Novatadas en el parque de Huerta Otea (1)

Los avisos aumentaron significativamente en el año 2023. La Policía Local de Salamanca atendió un total de 17 notificaciones e identificó a 102 personas. La zona de La Aldehuela, el paseo de San Vicente y la calle de Henri Collet, donde se ubican las facultades de Comunicación o de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, aparecen repetidamente en el informe de llamadas recibidas al 677 509 157. Otros lugares desde donde se alertó a los agentes fueron la plaza de Santa Eulalia y el parque de Don Juan Tenorio, en el barrio de Huerta Otea.

En 2024, la incidencia disminuyó notablemente. De 102 identificados se pasó a 15 y de 17 avisos, a 2. Esas dos llamadas se realizaron entre el 11 y el 26 de septiembre y situaban las novatadas en la Plaza Mayor y en el Paseo Fluvial. Aún no se conocen los datos de este año, pero la tendencia descendiente hace presagiar el éxito de la campaña y la mayor conciencia de los estudiantes respecto a los tratos vejatorios que fueron normalizados en su día.

Consecuencias para los alumnos implicados

Novatadas Huerta Otea (7)

Los datos de los alumnados identificados en las novatadas son trasladados a la universidad a la que pertenecen. Dichos estudiantes se enfrentan a una expulsión de dos meses hasta tres años del campus en el que se cometa la falta. La sanción, recogida en la Ley de convivencia universitaria para faltas muy graves, deberá constar en el expediente académico hasta su total cumplimiento.

Los implicados también pueden perder el derecho de matrícula parcial durante un curso o semestre académico, lo que afecta notablemente a sus pretensiones formativas y atrasa su inclusión en el mercado laboral.

Aunque las novatadas se prohibieron por ley en 2022, ya estaban en el punto de mira de muchas universidades. De hecho, la USAL expulsó a 36 alumnos en octubre de 2020 por participar en prácticas de este tipo e incumplir las normas frente al coronavirus. También hizo un llamamiento a las residencias privadas de Salamanca para que actuasen con contundencia ante comportamientos incívicos que se produjeran en sus centros por parte de los estudiantes.

En 2021, la Universidad de Salamanca reforzó la campaña #StopNovatadas y difundió testimonios de afectados. "Me despertaron mientras dormía y me obligaron a ducharme con agua fría entre insultos y gritos. Después, me sacaron al balcón mojada en mitad de la noche. Les importa un bledo tu voluntad", reconoce una estudiante en uno de los vídeos difundidos. "Beber y beber alcohol. Mucho. Y cuanto más mejor. Es como si fuera la única herramienta de integración", señala otro alumno.