Lucía y Juan, los estudiantes de Salamanca que expondrán su startup entre las 14 mejores de España

Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la USAL Lucía García y Juan Caramés junto con el logotipo de su startup

Con su startup para la crianza y organización familiar, los alumnos de la Facultad de Ciencias, Lucía García y Juan Caramés, han conseguido llegar a la final de la Competición Nacional de Emprendimiento de Junior Achievement, donde competirán con 14 equipos para representar a España en GEN-E, un reconocido evento europeo de emprendimiento juvenil.

El responsable de este logro es su proyecto, ‘DomuSync’, que ha sido seleccionado en la categoría de startup como una de las aplicaciones que se expondrán los próximos 27 y 28 de mayo en Madrid.

Con esta iniciativa, los alumnos de la Facultad de Ciencias de la USAL, Lucía García y Juan Caramés, de Ingeniería Informática y Matemáticas respectivamente, apuestan por mejorar la conciliación y el bienestar familiar a través de la tecnología, poniendo a Salamanca en el mapa de la innovación social.

Una app que busca mejorar la organización familiar

La idea original partió de un proyecto que Lucía García, directora de esta propuesta, realizó para la asignatura de Interacción Persona Ordenador, donde desarrolló los primeros prototipos. “’DomuSync’ nace de ver la preocupación parental por no ser capaces de conciliar de manera óptima la agenda laboral, las tareas domésticas y, sobre todo, los eventos relacionados con sus hijos e hijas”, explica García que, tal y como apunta, se ha encargado de todos los asuntos relacionados con la tecnología.

Tras conocer el certamen a través del portal de emprendimiento de la USAL, se unió a Juan Caramés para desarrollar la aplicación, con la ayuda de un mentor de la empresa PwC, que forma parte del elenco de patrocinadores del certamen, junto a Naturgy o SpainCap. Este prototipo, tras ponerlo a prueba con personas de su entorno, se ha convertido en una aplicación que construye un calendario regenerativo, organizando por sí misma las tareas de la manera óptima.

“La app analiza todas las reuniones, tareas y encargos para así poder ahorrar más tiempo y tener más tiempo libre”, explica García, añadiendo incluso que el sistema esta conectado con plataformas como el AMPA de cada colegio, enviando así mensajes que se añaden automáticamente al calendario.

Captura de pantalla de la aplicación ‘DomuSync’

Hasta ahora, esta aplicación únicamente fue probada por un grupo de padres cercanos a los creadores, cuyas respuestas “resultaron en general muy buenas”. Según explican, este simulacro sirvió para hacer algunos cambios: “Al principio, incorporamos inteligencia artificial para escribir artículos sobre temas que podrían interesar al usuario, aunque eso demostró ser algo confuso”. En cambio, la versión actual incluye esta tecnología de una manera que fue muy celebrada por los usuarios: “Según las tareas, los viajes y los eventos incluidos en el calendario, la IA recomienda menús, regalos, o incluso ropa que poder llevar a un viaje según el destino y la fecha”.

Elegida entre más de 260 ideas

“Cuando decidimos presentarnos a este concurso estábamos muy convencidos de que no nos elegirían. Estamos muy ilusionados”. Con estas palabras, Lucía anuncia sus sensaciones tras ser elegidos como uno de los equipos finalistas de la Competición Nacional de Emprendimiento organizada por la Fundación Junior Achievement España.

En concreto, un jurado compuesto por voluntarios de esas empresas eligió esta idea entre más de 260 proyectos para participar, junto a otros 14 equipos, en la Competición Nacional de Emprendimiento, considerada una de las principales citas en torno a este ámbito España, que se celebrará en Madrid los próximos 27 y 28 de mayo.

En ella, los equipos finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado profesional, que evaluará aspectos como la innovación, el impacto y su potencial de crecimiento. Aunque resulta inevitable que esto produzca nerviosismo, el equipo salmantino asegura estar poniendo todo su empeño en dicha exposición: “Como no somos estudiantes de ningún grado relacionado con el marketing, no estamos acostumbrados a este tipo de intervenciones. Aun así, tenemos muchas ganas”.

Tras este evento, el equipo ganador representará a España en GEN‑E 2026, el mayor festival europeo de emprendimiento juvenil organizado por JA Europe, que reunirá en Riga, Letonia, del 7 al 10 de julio, a jóvenes emprendedores de más de 40 países.