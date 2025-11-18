Un Luis Alberto de Cuenca “completa y radicalmente feliz” recoge el premio Reina Sofía de Poesía

El poeta Luis Alberto de Cuenca ha recogido este martes, de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía, el premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana impulsado por la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. De cuenca ha asegurado que este premio constituye "el colofón de su libro de devoción por Su Majestad" y reconoció sentirse "completa y radicalmente feliz". "La consecución del mítico Premio de Poesía Iberoamericana que lleva vuestro augusto nombre ha desterrado por unas horas todo atisbo de tristeza en mi alma”, subrayó.

En una ceremonia, celebrada en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, en la que han participado el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; Susana Sumelzo, la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo; y María de los Ángeles Recio, secretaria del Premio, el poeta ha explicado que guarda "un recuerdo imborrable" de los ocho años, concretamente desde 1996 a 2004, en su calidad de director de la Biblioteca Nacional primero, y de secretario de Estado de Cultura después, tuvo la prerrogativa de acompañar a la Reina en todo tipo de actividades relacionadas con la cultura.

Durante su intervención, no faltaron los agradecimientos “tanto a la Universidad de Salamanca, "otra reina, en esta ocasión de las universidades españolas e iberoamericanas", y a Patrimonio Nacional, organismo público responsable de los bienes de titularidad del Estado. Asimismo, mostró su gratitud a Ediciones Universidad de Salamanca y al trabajo realizado por Javier Burguillo, profesor de Literatura Española en la alma mater salmantina, "estupendo mentor de este modesto Telémaco en la preparación del libro que acompaña siempre al Premio Reina Sofía, en este caso con la efigie en cubierta del Guerrero del Antifaz, mi héroe favorito, y con una versión en viñetas del poema La casa vacía, perteneciente a mi poemario Bloc de otoño, a cargo de esa estrella del cómic patrio que responde al nombre de Paco Roca".

Por su parte, el rector Juan Manuel Corchado destacó del galardonado “su actitud humanista al conjugar los saberes de las bibliotecas más eruditas con los del común de las gentes" y valoró la calidad de sus 17 libros de poesía, en la que encontramos "a sus amados griegos, a los viejos mitos latinos, pero también a Shakespeare, la princesa Leia, Humphrey Bogart o Tintín”, pero muy especialmente también en las muchas antologías que se han editado y reeditado en estas décadas. "A través de todos ellos, ha desarrollado una voz poética de gran personalidad, una poesía comunicativa que ha seducido a varias generaciones de lectores, también a los más jóvenes. Su tono irónico y a la vez melancólico, su estilo claro y preciso han hecho que algunas de sus obras, adaptadas a los nuevos tiempos, incluso musicalizadas, sean verdaderos fenómenos editoriales”, indicó en su intervención.

Finalmente, Corchado recordó que “la Universidad de Salamanca, junto a Patrimonio Nacional, lleva 34 años reconociendo a las voces líricas en lengua española y portuguesa”, y agradeció al premiado haber puesto, con sus versos, la banda sonora de nuestros días. "Muchas gracias, Luis Alberto, porque al mezclar tu vida con la de los personajes que palpitaban en tus queridas lecturas; al elevar el suceso cotidiano a una categoría mítica, literaria, nos has llevado contigo”.

Por su parte, para la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, “la poesía elegante” de Luis Alberto de Cuenca transita por la diversidad con absoluta comodidad. Integrante de aquella “generación del 68”, y subrayó la libertad como uno de los rasgos que más le definan. “Esa libertad le permite viajar entre la alta cultura y lo popular y evocar, con la misma naturalidad, a Gilgamesh y a Tintín, combinando elementos aparentemente contradictorios, gracias a su mirada irónica y posmoderna. Esa misma perspectiva le permite moverse entre la profundidad y la ligereza, entre el dolor y la alegría, para abordar en sus poemas casi todos los registros de la condición humana”, indicó en su intervención.

El rector, Juan Manuel Corchado, durante la entrega del premio Reina Sofía de Poesía a Luis Alberto de Cuenca

Premio y edición antológica

El Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana tiene por objeto premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común a Iberoamérica y España. El premio, que se concede todos los años sin posibilidad de quedar desierto, está dotado con 42.000 euros, la celebración en la Universidad de Salamanca de un acto académico dedicado a la obra del galardonado, contando con la asistencia del mismo, y la edición de un volumen con una recopilación antológica de poemas del autor premiado, publicado por Ediciones Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional.

Precisamente, esta mañana ha tenido lugar la presentación de la antología titulada “Verano eterno”, en la que se descubre al “poeta de las mil caras» al filólogo, traductor, crítico literario, articulista, cinéfilo, bibliófilo y editor literario. La obra recoge una amplia selección de poemas de toda la obra poética de Luis Alberto de Cuenca, desde 1971 hasta 2025, incluyendo tres poemas inéditos, la reproducción de varios manuscritos del poeta y un encarte con una versión gráfica del poema «La casa vacía», realizada por el historietista Paco Roca.

El libro, de 280 páginas, se abre con una introducción elaborada por el profesor de la Universidad de Salamanca Javier Burguillo, en la que ofrece una visión de conjunto de toda la trayectoria poética de escritor madrileño, que sirve, a su juicio, “como primera presentación de este autor para los nuevos lectores y como celebración para aquellos que son ya conocedores de su obra”. El motivo de cubierta del libro recupera la portada de un tebeo de la infancia del poeta, “El Guerrero del Antifaz”, para evocar el interés de Luis Alberto de Cuenca por el mundo del cómic, su poética de “la línea clara” y su interés por los viejos héroes medievales.

Otros galardonados

Luis Alberto de Cuenca se suma a la portentosa lista de poetas reconocidos con este premio creado en 1992, configurada por 34 galardonados, de los cuales 12 suman además el Premio Cervantes: Gonzalo Rojas (Chile), Claudio Rodríguez (España), Joâo Cabral de Melo Neto (Brasil), José Hierro (España), Ángel González (España), Álvaro Mutis (Colombia), José Ángel Valente (España), Mario Benedetti (Uruguay), Pere Gimferrer (España), Nicanor Parra (Chile), José Antonio Muñoz Rojas (España), Sophia de Mello Breyner (Portugal), José Manuel Caballero Bonald (España), Juan Gelman (Argentina), Antonio Gamoneda (España), Blanca Varela (Perú), Pablo García Baena (España), José Emilio Pacheco (México), Francisco Brines (España), Fina García Marruz (Cuba), Ernesto Cardenal (Nicaragua), Nuno Júdice (Portugal), María Victoria Atencia (España), Ida Vitale (Uruguay), Antonio Colinas (España), Claribel Alegría (Nicaragua), Rafael Cadenas (Venezuela), Joan Margarit (España), Raúl Zurita (Chile), Ana Luisa Amaral (Portugal), Olvido Valdés (España) Gioconda Belli (Nicaragua) y Piedad Bonnett (Colombia).