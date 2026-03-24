Luis Alberto de Cuenca y Javier Sierra protagonizan un diálogo literario de alto nivel en la Universidad de Salamanca

Luis Alberto de Cuenca, ganador del XXXIV Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, y el novelista Javier Sierra protagonizarán este martes, 24 de marzo, un diálogo literario de alto nivel titulado 'Héroes, superhéroes y dinosaurios'.

El encuentro, que invitará a reflexionar sobre la narrativa contemporánea y la creación literaria junto a dos figuras referentes de nuestras letras, tendrá lugar a las 18:30 horas en el Aula Unamuno de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca. El acceso será libre hasta completar aforo.

La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Salamanca y el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Facultad de Filología han sido las encargadas de organizadas el evento.