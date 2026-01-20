Luz verde a que Sergio Mattarella, Antonio Huertas y Francisco de Vitoria sean nombrados doctores 'honoris causa' por la USAL

El Claustro de Doctores de la Universidad de Salamanca ha votado este martes a favor de conceder el doctorado 'honoris causa' al presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, así como a Antonio Huertas y a Francisco de Vitoria de forma póstuma.

El reconocimiento a Francisco de Vitoria, que coincidirá con el V Centenario de la Escuela de Salamanca, ha sido el que más apoyo ha recibido, con 263 votos a favor. María Martín Gómez ha sido la encargada de su defensa: "Nos enseñó que la verdadera característica del profesor universitario debe ser la humildad intelectual".

No obstante, Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana, ha sido el primero en subir al estrado para exponer la candidatura de Sergio Mattarella, que ha obtenido 222 votos. "Ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones democráticas", ha destacado.

Ángeles Guervós Maíllo, la decana de la Facultad de Derecho, ha hecho lo propio con Antonio Huertas, que ha sumado 225 votos. La relación del máximo dirigente del grupo Mapfre con la Universidad comenzó en los años ochenta, cuando era estudiante de Derecho de la institución, y ha continuado con su labor como presidente de Alumni USAL, a la que ha defendido "como plataforma de transferencia de experiencia, talento y conocimiento, con especial atención a la empleabilidad".