Mª Inmaculada Sánchez Barrios, profesora de la USAL, reconocida con el VIII Premio Beatriz Galindo

María Inmaculada Sánchez Barrios, profesora del Departamento de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal de la Universidad de Salamanca, ha obtenido el VIII Premio Beatriz Galindo del Ilustre Colegio de la Abogacía de Salamanca.

El Icasal ha querido reconocer la labor y el compromiso por una sociedad más igualitaria y justa de la también coordinadora del Grupo de Investigación y Transferencia de la Red de Unidades de Igualdad de Género a nivel nacional. Anteriormente fue vicedecana de la Facultad de Derecho y directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca.

La entrega del galardón ha tenido lugar este martes, 10 de marzo, en el marco de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer que ha organizado el Colegio de la Abogacía de Salamanca.