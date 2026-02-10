Mañueco anuncia el primer curso universitario gratis en Castilla y León

El presidente del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que el primer curso en cualquiera de las universidades públicas de la región será totalmente gratuito siempre y cuando el estudiante esté empadronado en cualquier de las localidades de Castilla y León.

De este modo, el objetivo que se tiene es “retener el talento” y tener medidas “contundentes”, según ha recogido Europapress entre las líneas del programa electoral.

Asimismo, el propio candidato a la presidencia ha recordado que también se han bajado las tasas, además de incrementar las becas para así “facilitar el acceso a todas las personas de la comunidad”.

Por otro lado, Mañueco también ha defendido “el ahorro que supone para las familias” estas medidas. Además, ha querido recalcar que desde el Partido Popular de Salamanca se quieren basar “menos ruido y más resultados, menos propaganda y más palabra cumplida”.