"Una marca propia": la Universidad de Salamanca presenta su nueva librería en plena calle Zamora

Este viernes, 10 de octubre, la Universidad de Salamanca ha presentado a la ciudad su nueva librería, situada en un enclave muy céntrico: la planta baja del Centro Internacional del Español, en plena calle Zamora. Lo que defienden que acercará este espacio "no solo a la comunidad universitaria sino a toda la sociedad sanmartina, todos nuestros turistas y a todo aquel que visite este centro".

Esta librería, "una marca propia", se suma a la editorial pertenecientes a la escuela, Ediciones Universidad de Salamanca, que comenzó su andadura en el 1943 y que, a lo largo de su historia, ha ganado tanto premios como reconocimiento, situándose en lo más alto del ránking nacional de editoriales universitarias.

El rector, Juan Manuel Corchado, ha defendido "Ediciones y librería como un todo necesario en el contexto actual" durante la presentación del espacio, del que esperan que "tenga éxito" y que "se asiente como lugar de encuentro". Ha estado acompañado de trabajadores del servicio presentado y de otras personalidades de la Universidad, como el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos, y el director de Ediciones Universidad de Salamanca, Jacobo Sanz Hermida, que también han asegurado que esta librería no solo es un hito para la comunidad académica: la editorial cuenta en su haber con mucho más que libros de estudio.

Existe también en él un catálogo generalista, colecciones reconocidas con diferentes sellos de calidad, distinguidas revistas, premios nacionales e internacioles. Hasta tiene espacio para manuales de cartografía.

Durante la presentación, ha habido hueco para la reivindicación del libro en papel. "Hay quien piensa que el mundo del papel es cada vez más reducido, pero es todo lo contrario", puesto que se han recuperado datos prepandemia. "Y son los jóvenes hasta 25 años los que más disfrutan del papel, los que los huelen, observan como están hechos", ha comentado Hermida.

Corchado ha querido evocar a Carlos Ruiz Zafón en el cierre de su intervención: "Los libros son espejos: solo se ve en ellos lo que uno ya lleva dentro". "Esperamos que esta librería sirva como espejo de la riqueza intelectual de nuestra universidad, de nuestro estudio y de los lectores que descubran en cada página un reflejo de su curiosidad, su saber y su pasión por la universidad", ha despedido el rector.