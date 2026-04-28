En marcha la II Gala Inclusiva de Talentos de la UPSA en favor de 17 asociaciones de Salamanca

La Universidad Pontificia de Salamanca ha presentado este martes, 28 de abril, la II Gala Inclusiva de Talentos en favor de 17 asociaciones, un evento cultural en que la solidaridad se dará cita invitando a los salmantinos y salmantinas a participar el próximo martes, 5 de mayo.

Entre las organizaciones se encuentran Aerscyl, Ariadna Autismo, Aspace, Aspas, Insolamis, Asociación Asperger Salamanca, Fundación AFIM, Fundación AVIVA, Salud Mental Salamanca, IMPRO Teatro, Down Salamanca, Sadap, CRMF, Afribrosal y Fundaneed Plena Inclusión.

De este modo, los representantes de la UPSA han explicado que este espectáculo es “ de gran calidad artística es una forma de crear ese movimiento de inclusión y unirnos para un mismo objetivo. En la UPSA, creemos que la diversidad no es un obstáculo, sino todo lo contrario: nos hace mejores y es una riqueza”.

María Eugenia Polo González, directora del Servicio de Voluntariado y Cultura, ha expuesto que “se trata de una nueva edición con un denominador común, pensar en las personas con discapacidad; la primera gala se hizo pensando en ellas, y la segunda y tercera ya se ha hecho con ellas, hemos ido de la mano para mostrar el talento de todos”.

La entrada tendrá un coste de cinco euros y podrá adquirirse los días 29 y 30 de abril de 12:00 a 14:00 horas, yendo el total de la recaudación a una jornada de convivencia con las asociaciones participantes. Por otro lado, también habrá una fila cero ingresando la cuantía económica en ES05 0049 1843 4421 1024 6130.