El marco legal y la transparencia, claves de la comunicación interna en la segunda jornada del Congreso de Instituciones Católicas en la UPSA

La segunda jornada del ‘Congreso Internacional de Comunicación Interna en Instituciones Católicas y Pontificias: límites y retos’ ha puesto el foco en la necesidad de un marco legal sólido y una cultura de transparencia y participación para una comunicación interna efectiva en el ámbito universitario.

El Canciller de la Universidad Católica de Ciencias Aplicadas Nordrhein-Westfalen (KatHO) de Alemania, Bernward Robrecht, centró su intervención en el marco legal que rige la comunicación interna. Presentó el modelo de la KatHO, una universidad con cuatro campus y un sistema de autogobierno que prioriza la transparencia, la colaboración y el respeto a la diversidad.

Robrecht explicó que la comunicación interna de la KatHO se canaliza a través de órganos colegiados —Senado, Rectorado y Consejos de Facultad—, lo que asegura la "participación de todos los miembros en los asuntos de estudio, docencia e investigación". Subrayó que una buena comunicación interna no solo garantiza la eficacia, sino que también "fomenta la confianza, el sentido de pertenencia y la identidad católica compartida". Además, insistió en la estrecha vinculación de la comunicación interna con la protección de datos y la seguridad informativa, requiriendo "procesos legales, proporcionales y transparentes" y formación obligatoria del personal.

La IA y el perfil del alumnado en el debate

La mañana también incluyó una mesa redonda sobre el perfil del alumnado como elemento determinante en la estrategia de comunicación interna. Contó con la participación de Patricia Sáinz de Robredo (Universidad de Navarra), Ángel Losada Vázquez (UPSA) y Oliwia Baran (Universidad Católica de Lille), moderados por Michaela Moldová Chovancová (Universidad Católica de Ruzomberck).

El profesor Ángel Losada se mostró optimista ante la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en los procesos comunicativos, destacando que tanto la institución como la comunidad universitaria deben aprender conjuntamente en este proceso.

Creando sentido de pertenencia desde la comunicación

La jornada comenzó con la conferencia de Marta Yuste, directora de Comunicación de la Universidad Católica de Ávila, quien compartió ocho claves indispensables para una estrategia de comunicación interna exitosa. Entre ellas, destacó la necesidad de "conocer bien a quien te diriges, actualizar los canales y aprovechar la tecnología". Yuste recalcó que una buena estrategia puede "crear sentido de pertenencia, tener un impacto positivo en la sociedad, atraer y retener talento o posicionar a la institución".

Programación de la tarde y clausura

El Congreso continuará esta tarde con la intervención de Carlo Gallucci (vicerrector de la Universidad Ramón Llull) sobre ‘Modelos de gobernanza en las universidades: ¿dificultan o facilitan la comunicación interna y centralizada?’. Le seguirá un panel de experiencias en canales de comunicación (correo electrónico, newsletter, redes sociales, apps, etc.) con Verena Behr (KatHO) y Giovanni Tridente (Pontificia Universidad de la Santa Croce). La sesión vespertina concluirá con la ponencia de Juan Ramón Martín San Román sobre ‘Lenguaje claro y diseño de experiencia de usuario’.

El viernes 14 se centrará en el papel de la Inteligencia Artificial en la comunicación interna, con una conferencia de Giovanni Tridente y una mesa redonda posterior. El Congreso culminará con la clausura a cargo de destacadas figuras como Paolo Ruffini, Prefecto del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, y Santiago García-Jalón de la Lama, Rector de la UPSA.