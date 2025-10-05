Mario Escudero, elegido presidente de AEUS por unanimidad

En la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de septiembre, la Asociación de Estudiantes Independientes de la Universidad de Salamanca (AEUS), la más antigua y numerosa tanto de la Universidad como de Castilla y León, eligió por unanimidad a Mario Escudero Almagro, estudiante del Grado en Administración y Dirección de Empresas, como nuevo presidente.

En sus primeras palabras tras asumir el cargo, Escudero recordó que “hace unos años AEUS era apenas un recuerdo del pasado, pero gracias a la valentía de quienes creyeron en ella hoy vuelve a ser una asociación viva y fuerte”. Además, afirmó que su compromiso al frente de la organización será “seguir impulsando el crecimiento de la asociación y trabajar por mejorar las condiciones de todos los estudiantes”.

Para afrontar los retos del curso académico, el nuevo presidente estará acompañado de un equipo que definió como “comprometido y lleno de energía”. La Junta Directiva queda integrada por María de la Cueva Montalbán Gutiérrez (vicepresidenta), Sara Medina Curto (secretaria general), Sofía Zhixin Fu (tesorera), Marina San Lorenzo del Barrio (vocal de organización), Rodrigo González Gago (vocal de campus adscritos), Marina del Arco Vicente (vocal de comunicación), Alicia López Sánchez (vocal de relaciones institucionales) y Antonio Barrios López (vocal de asociación).

Desde AEUS animan a todos los asociados y al conjunto de estudiantes de la Universidad de Salamanca a participar en las actividades y proyectos que la asociación ponga en marcha durante este nuevo periodo.