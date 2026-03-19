Mattarella traza el camino ideal de Europa en su 'honoris causa': "Le corresponde saber decir que no a la ampliación de los conflictos"

Llegada de S.M el Rey Felipe VI al paraninfo de la Universidad de Salamanca e Investidura de Sergio Mattarella como doctor ‘honoris causa’ de la USAL

El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarela, se ha convertido este jueves en el noveno político internacional en ser nombrado doctor 'honoris causa' por la Universidad de Salamanca. El acto ha estado presidido por el Rey Felipe VI, evidenciando que no se trata de "un galardón más", tal y como ha destacado el padrino de la ceremonia, Vicente González Martín, catedrático emérito honorífico de Filología Italiana.

"Jurista por formación, profesor universitario por vocación y servidor público por convicción, Sergio Mattarella ha dedicado su vida al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al cultivo de una política anclada en la ética y en la razón", ha continuado diciendo. Su "profundo" sentido humanista continúa la estela de la Escuela de Salamanca en su V Centenario y "se impone" en una Europa "que lucha y sufre por mantenerse unida y en paz".

Con el nombramiento, la Universidad de Salamanca quiere reconocer los méritos de una "biografía ejemplar, de un pensamiento abierto y humanista", así como el valor de un estilo de liderazgo que "dignifica la vida pública". "Le reconocemos todo nuestro respeto, la admiración y al afecto del que es merecedor", ha concluido Vicente González Martín.

Defensa de Europa ante los ataques de quienes desean desmantelarla

Llegada de S.M el Rey Felipe VI al paraninfo de la Universidad de Salamanca e Investidura de Sergio Mattarella como doctor ‘honoris causa’ de la USAL

Sergio Mattarella ha agradecido el reconocimiento "de una institución tan prestigiosa" y resaltado la relación entre España e Italia "desde la Antigüedad romana": "Dio lugar a una base cultural compartida, basada en el derecho romano, en la lengua latina y en un complejo modelo administrativo". Ambos pueblos continuaron nutriéndose culturalmente y creciendo de forma casi paralela: "En el siglo XIII, con pocos años de distancia, se fundaron el Studium de Salamanca y la Universidad Federico II de Nápoles, la cual, hace poco más de un año, otorgó por vez primera un doctorado a un Jefe de Estado, a Su Majestad Felipe VI".

El presidente de la República de Italia ha aprovechado la presencia del Rey de España para recordar que la historia de ambos países no se puede entender por separado. De hecho, ha enumerado a grandes personalidades de los dos pueblos que comparten semejanzas pese a considerarse a menudo distantes: Nicolás Maquiavelo y Miguel de Cervantes; Cesare Beccaria y Gaspar Melchor de Jovellanos; y Primo Levi y María Zambrano.

No ha faltado la mención a Miguel de Unamuno. Más concretamente, al famoso discurso que impartió el 12 de octubre en el mismo Paraninfo en el que se ha celebrado este jueves la investidura doctor 'honoris causa'. "La cultura sigue siendo un dique también en la crisis de valores que atraviesa el continente en un siglo que ha conocido los horrores del nazismo y del fascismo y los del comunismo".

Sergio Mattarella ha abogado por confiar en los pilares sólidos cimentados por "siglos de pensamiento ilustrado y por una ética compartida": "No cederán ante los ataques de quienes desean desmantelar la construcción europea". También pide recuperar la "ambición" de los líderes que en 1951 defendían una Europa "organizada y viva" para el mantenimiento de relaciones pacíficas.

En clara alusión a las incursiones de Donald Trump en varios países y a otros líderes políticos, el presidente de la República de Italia ha señalado que: "Asistimos a la deslegitimación de los tribunales internacionales y de sus jueces, negando el valor del derecho internacional y haciendo caso omiso de la histórica decisión civilizatoria de establecer autoridades encargadas de velar por su cumplimiento y de sancionar sus violencias".

También se ha referido al ataque de Hamás en 2023, a la Guerra de Ucrania y a la actual lucha en Irán. "A Europa le corresponde saber decir que no a la ampliación de los conflictos, a una inestabilidad perpetua y a la multiplicación de los frentes de crisis". Todos estos problemas disminuyen la atención hacia los que verdaderamente afectan a las poblaciones del mundo: los relacionados con la Sanidad, el cambio climático o los fenómenos migratorios.

El nuevo miembro del Claustro de Doctores ha concluido su discurso dirigiéndose a los estudiantes de la Universidad de Salamanca, entre los que se encuentran 450 italianos: "El horizonte no puede ser el de un mundo plagado de barreras de todo tipo que os impidan elegir, reunirnos, conocer y ser libres".

Corchado ensalza su figura "en momentos especialmente complejos para Europa"

Llegada de S.M el Rey Felipe VI al paraninfo de la Universidad de Salamanca e Investidura de Sergio Mattarella como doctor ‘honoris causa’ de la USAL

El discurso de Sergio Mattarella ha sido sucedido por un largo aplauso de todos los presentes y de las palabras del rector, Juan Manuel Corchado. "En momentos especialmente complejos para Europa, su figura ha representado una forma de liderazgo caracterizada por la serenidad institucional y por la defensa constante de los Valores constitucionales".

Corchado ha reiterado igualmente la fuerte vinculación que existe entre España e Italia: "Al incorporarle a nuestro Claustro, esta Universidad no inaugura un vínculo nuevo: reconoce y reafirma uno antiguo, una conexión con lazos que se han mantenido durante siglos. Salamanca continúa esa conversación".