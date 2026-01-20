Medialab USAL impulsa proyectos de ciencia ciudadana en los barrios y un laboratorio de cuidados digitales

Medialab USAL presenta su programación para el segundo trimestre del curso, centrada en dos ejes principales: el acompañamiento de proyectos de ciencia ciudadana surgidos del hackatón “Hackea tu barrio” y la construcción colectiva de herramientas para una vida digital más segura para las mujeres.

Medialab USAL, dependiente del Servicio de Producción e Innovación Digital y del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, se consolida así como un espacio de experimentación donde la innovación ciudadana y la reflexión crítica sobre las tecnologías se complementan para construir entornos más justos, inclusivos y participativos.

Ctrl+F: Cuidados en la Red

Medialab USAL pone en marcha “Ctrl+F: Cuidados en la Red. Herramientas colectivas para una vida digital más segura”, un recorrido de cinco sesiones para reflexionar sobre cómo usamos internet, las redes sociales y las plataformas digitales que atraviesan nuestra vida diaria.

A lo largo del itinerario, los participantes construirán juntos un Kit de Cuidados en la Red, un recurso sencillo y práctico que incluirá un glosario crítico con términos clave y pequeños protocolos sobre qué hacer ante acoso, difusión no consentida de contenidos o suplantación de identidad. El programa contará con la participación de especialistas como Sara Jorge, de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Salamanca, (derechos, datos y licencias abiertas), Marta Delatte (investigadora y creadora digital), Laura G. de Rivera (periodista científica) y el proyecto FemBloc (línea feminista de atención y apoyo frente a las violencias digitales). El ciclo concluirá el 6 de marzo con un taller de producción final del Kit Cuidados en la Red.

Laboratorio de Innovación Ciudadana: de la idea al proyecto

Entre enero y marzo, el Medialab USAL reabre las puertas del Laboratorio de Innovación Ciudadana para una segunda fase centrada en el acompañamiento post-hackatón. Esta iniciativa da continuidad al trabajo iniciado en el primer trimestre con el hackatón “Hackea tu barrio”, celebrado en noviembre, donde los participantes diseñaron propuestas innovadoras para abordar retos urbanos y sociales.

Ahora, el objetivo es convertir aquellas ideas en proyectos de ciencia ciudadana viables y sostenibles. Los equipos trabajarán en iniciativas como el Traductor Cognitivo, refugios climáticos, soledad en olas de calor o medición del impacto social de proyectos de barrio, entre otros. A lo largo de cinco sesiones, los participantes adquirirán habilidades prácticas en formulación de proyectos, búsqueda de financiación y gestión de datos abiertos y licencias.

El itinerario incluye sesiones con expertos como Jordi Rovira, de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos (sostenibilidad y financiación), y Sara Jorge, además de dos talleres de proyectos donde cada equipo podrá afinar su propuesta con el apoyo del equipo del Medialab. El objetivo final es que cada grupo diseñe un plan piloto de tres meses, realista y acotado y una carpeta de proyecto lista para presentar a convocatorias o potenciales colaboradores.

Todas las actividades son gratuitas y están abiertas a todos los públicos. Inscripciones en culturacientifica.usal.es.

Medialab USAL

Medialab USAL es un espacio de innovación, experimentación y creación colectiva impulsado por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i) de la Universidad de Salamanca. Concebido como un laboratorio híbrido, Medialab conecta universidad y ciudadanía a través de proyectos colaborativos que combinan ciencia, tecnología, arte y sociedad.

El Medialab ha regresado este curso con la vocación de convertirse en un punto de encuentro permanente entre estudiantes, personal investigador, creadores, colectivos sociales y ciudadanía, fomentando nuevas formas de producir conocimiento y de abordar los retos sociales, urbanos y culturales desde una perspectiva abierta y participativa.