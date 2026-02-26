Medio millón de euros para crear en Fuentes de Oñoro un centro de la USAL que analice recursos minerales
La Junta ha acordado una subvención de 500.000 euros para financiar la creación y puesta en marcha del Centro de Excelencia en Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza
La Universidad de Salamanca recibirá una subvención de medio millón de euros de la Junta de Castilla y León para poner en marcha un centro científico centrado en el análisis de los minerales.
Con el nombre de Centro de Excelencia en Recursos Minerales Estratégicos y Sostenibilidad Transfronteriza (CERMEST) la Universidad de Salamanca quiere crear en Fuentes de Oñoro una infraestructura en la que se puedan llevar a cabo investigaciones sobre estos recursos naturales.
La idea es que se convierta en un lugar de referencia destinado a la investigación, caracterización, catalogación y valorización de los recursos minerales estratégicos, dada la riqueza de yacimientos en esta zona de la provincia de salamanca.
En esa línea el centro servirá para asesorar a empresas del sector minero y tecnológico y para impulsar el emprendimiento en la zona, centrado sobre todo en la minería sostenible.
Además, se busca que el CERMEST sea un motivo de atracción para inversiones nacionales e internacionales, pero también un lugar para la divulgación científica hacia la sociedad.
