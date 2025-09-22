Medio siglo de excelencia: la Facultad de Farmacia de la USAL celebra su 50 aniversario

La Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca (USAL) ha conmemorado el 50 aniversario de su creación con una emotiva jornada que reunió a autoridades académicas, profesores y más de 500 antiguos alumnos. La celebración, organizada en colaboración con Alumni-USAL, destacó el compromiso de la facultad con la ciencia, la salud y la sociedad, consolidándola como una de las más concurridas de la universidad.

El acto de bienvenida contó con la participación del rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, quien subrayó la visión inicial de la facultad de ampliar la oferta de titulaciones biosanitarias, un área en la que, según él, la universidad es "líder y referente no solo a nivel nacional, sino internacional".

Por su parte, la decana de la facultad, Clara Isabel Colino, elogió la labor pionera de la institución, destacando su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior y la creación de programas como Educafarma. Colino enfatizó que la facultad ha formado a sus estudiantes no solo como profesionales competentes, sino también como "ciudadanos comprometidos".

El presidente de la Real Academia de Farmacia de Castilla y León, José Martínez, resaltó la fructífera colaboración entre ambas instituciones, una relación que ha "consolidado un espacio común de encuentro entre la tradición académica y la proyección profesional", contribuyendo al prestigio de la farmacia en la región.

Homenajes y recuerdos en una jornada emotiva

La celebración incluyó una mesa redonda titulada "La historia de la facultad en la voz de sus decanos", que reunió a figuras clave como Alfonso Domínguez-Gil, Abel Mariné, Francisco Rojo, Andrés Chordi, Luis San Román, Julián Rivas, Antonio Muro y Ana Isabel Morales. Juntos, analizaron la evolución de la facultad, compartiendo anécdotas y desafíos que marcaron cada etapa.

Uno de los momentos más significativos fue el homenaje póstumo a Joaquín Pascual, primer decano de la facultad, y a Juan Manuel Cachaza, impulsor de las ceremonias de graduación. También se reconoció a Ana Isabel Morales, la primera mujer decana de la Facultad de Farmacia, por su liderazgo y contribución al avance de la igualdad en el ámbito académico.

La primera promoción de Farmacia recibió un albarelo y una beca conmemorativa. Además, antiguos alumnos como Juan Pedro Bolaños, María Engracia Pérez y Clemente Mateos compartieron sus experiencias, recordando con cariño lo que significó estudiar en la USAL.

La jornada concluyó con actividades culturales y sociales, incluyendo visitas a la Casa-Museo Unamuno y un concierto del grupo salmantino Vandidos. Este aniversario no solo sirvió para recordar el pasado, sino también para reafirmar el compromiso de la Facultad de Farmacia con la excelencia académica, la innovación y el servicio a la sociedad.