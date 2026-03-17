Una mente excepcional para el cálculo: el salmantino Diego Alonso repite medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española

El salmantino Diego Alonso Domínguez ha vuelto a certificar su extraordinario talento con las matemáticas. Después de hacerse con el oro en 2025 en Gijón, este fin de semana ha vuelto a vencer en la Fase Final de la Olimpiada Matemática Española.

Esta nueva edición, la número sesenta y dos, se celebró durante el pasado fin de semana en Las Rozas y contó con la presencia de 74 estudiantes de todo el país, incluido el también salmantino Julio Vivas.

Ninguno de ellos fue capaz de superar a Diego Alonso, aunque fuera por la mínima, durante las dos sesiones de dos horas y media cada una, que contaban con tres complejos problemas matemáticos.

Diego Alfonso Domínguez ya cuenta con tres oros y una medalla de plata. En 2025 fue seleccionado para representar a España en la Olimpiada Internacional en Australia y obtuvo la medalla de bronce.