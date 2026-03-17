Una mente excepcional para el cálculo: el salmantino Diego Alonso repite medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española
El estudiante salmantino revalida como ganador de la medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española, ya consiguió el año anterior una plata y fue bronce en la versión internacional
El salmantino Diego Alonso Domínguez ha vuelto a certificar su extraordinario talento con las matemáticas. Después de hacerse con el oro en 2025 en Gijón, este fin de semana ha vuelto a vencer en la Fase Final de la Olimpiada Matemática Española.
Esta nueva edición, la número sesenta y dos, se celebró durante el pasado fin de semana en Las Rozas y contó con la presencia de 74 estudiantes de todo el país, incluido el también salmantino Julio Vivas.
Ninguno de ellos fue capaz de superar a Diego Alonso, aunque fuera por la mínima, durante las dos sesiones de dos horas y media cada una, que contaban con tres complejos problemas matemáticos.
Diego Alfonso Domínguez ya cuenta con tres oros y una medalla de plata. En 2025 fue seleccionado para representar a España en la Olimpiada Internacional en Australia y obtuvo la medalla de bronce.
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