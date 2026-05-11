Varios miembros del INICO y un Doctor Honoris Causa de la Universidad de Salamanca, reconocidos a nivel internacional

La Universidad de Salamanca continúa creciendo a nivel internacional, en esta ocasión con el galardón que han recibido investigadores del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad a manos de la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

En esta ocasión han sido los ‘Sesqui Awards 2026’, unos premios de referencia internacional que reconocen las contribuciones que han sido sobresalientes en cualquier ámbito relacionado con la discapacidad intelectual y del desarrollo.

De este modo, Miguel Ángel Verdugo Alonso y Laura E. Gómez Sánchez, investigadores del INICO de la USAL, han sido reconocidos en la categoría Investigación al estar estrechamente vinculados a su actividad investigadora.

Otros colaboradores habituales de lo INICO, como Marc J. Tassé y Michael L. Wehmeyer, también han sido reconocidos en la misma categoría, o Robert L. Schalock, miembro honorífico del INICO y Doctor Honoris Causa por la Universidad de Salamanca, que ha recibido el premio en la categoría Sesqui Policy.

Así pues, desde la propia USAL han indicado que “estos reconocimientos refuerzan el papel del INICO como centro de referencia internacional en investigación, innovación y transferencia de conocimiento en el ámbito de la discapacidad, así como la relevancia de sus redes de colaboración científica a nivel global”.