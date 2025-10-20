Miles de estudiantes podrán pedir ya las becas de la Junta: hasta 600 euros por alumno y plazo abierto hasta el 17 de noviembre

La Junta de Castilla y León ha abierto este lunes el plazo para solicitar las ayudas universitarias del curso 2025-2026, con un presupuesto global de 4,8 millones de euros. La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), está dirigida a alumnos de grado y máster de las universidades de la Comunidad y tiene como objetivo complementar las becas estatales.

El programa mantiene dos modalidades: aprovechamiento académico y renta familiar. En la primera, la Consejería de Educación ha reservado 2,65 millones de euros, con ayudas que oscilan entre 1 y 20 euros por crédito superado. En la segunda, dotada con 2,15 millones, las cuantías varían entre 100 y 600 euros, en función de los ingresos familiares.

Para acceder a las becas, los estudiantes deben estar empadronados en Castilla y León, haber recibido la beca estatal y cumplir los umbrales de renta establecidos. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 17 de noviembre mediante el formulario disponible en el Portal de Educación o en la sede electrónica de la Junta.

El pasado curso, 6.341 universitarios se beneficiaron de estas ayudas autonómicas, que alcanzaron un importe total de 4.799.756 euros. De ellos, 1.181 recibieron únicamente la modalidad de aprovechamiento, 3.528 combinaron ambas y 1.632 obtuvieron solo la de renta.