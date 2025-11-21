La mirada y el nombre de Carmen Martin Gaite, inmortalizados en 'Anayita' en un nuevo homenaje a su figura

A punto de celebrarse el centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite, la Universidad de Salamanca ha querido tener un nuevo gesto con la autora charra. Ahora, el Aula Minor, alojada en el aulario de 'Anayita', ha pasado a llamarse por el nombre de la escritora.

Además, esta clase "tan especial para los alumnos", como han asegurado en su inauguración, no solo alberga tal poderosa denominación, sino que también estrena un nuevo retrato de Martín Gaite. Desde una de sus blancas paredes, la característica mirada de la autora sigue a cualquiera que se encuentre en el lugar.

A tal mirada ha hecho alusión el creador de la obra plástica, Miguel Elías, que ha dedicado un agradecimiento a todas las partes implicadas en este sentido homenaje. "Cuando uno hace un retrato, si conoce a la persona cambia mucho, adquiere vida", ha asegurado. Y él conoció a Carmen Martín Gaite.

Así, ha apelado a varias de las veces que tuvo el placer de coincidir con la escritora. La conoció porque, cuando era estudiante, su compañero de piso era muy amigo de a quien ella consideraba su sobrina. "La primera vez que la vi, me asombró mucho su mirada. Esa mirada suya, con un especial cariño, un cariño que tenía. Porque ella te conocía y a los dos minutos de cogía del brazo y te hablabla cerca", ha contado.

Tampoco ha querido olvidar otra de sus conversaciones, sobre pintura japonesa, una de sus especialidades y algo que a ella le interesaba ("le interesaba todo"). Según ha relatado, la autora habría estado interesada en colaborar, en unir su literatura y esa estilo plástico tan concreto. Entonces, él le aseguro que la pintura japonesa "solo se presta a la poesía". Carmen Martín Gaite respondió: "Pues no me quedará otro remedio que hacerme poeta".

Salamanca vio nacer a Martín Gaite, pero también en Salamanca ella hizo nacer su obra, su pensamiento, su arte. Ahora, la ciudad charra continúa recordándola una vez más y cada día lo harán todos los alumnos que, gracias a esta iniciativa de Miguel Elías, Caja Rural y la propia USAL, se formen dentro del aula Carmen Martín Gaite.