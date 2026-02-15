Más de la mitad de los estudiantes de Médicina de la USAL provienen de fuera de la comunidad

El 63 por ciento de los matriculados de grado en universidades presenciales de Castilla y León en el curso 2023-2024 residía habitualmente en la Comunidad, un porcentaje es muy inferior a la media de España, que alcanzó el 81 por ciento. Por lo tanto, el 37 por ciento de los universitarios castellanos y leoneses cursaba sus estudios fuera, ya sea en otra región o bien en el extranjero. Se trata de la segunda más alta de movilidad geográfica, solo superada por Navarra, que llegó al 42 por ciento. El 4,6 por ciento de los universitarios de la Comunidad residía en Extremadura y el 4,3 por ciento en Madrid, seguido del cuatro por ciento que había optado por irse a formarse al extranjero.

La semana en que el candidato del Partido Popular a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció que si es reelegido presidente del Ejecutivo autonómico tras las elecciones del 15 de marzo implantará la gratuidad de la matrícula universitaria durante el primer año para los jóvenes empadronados en la Comunidad, siempre y cuando estudien en alguna de las cuatro universidades públicas. Una medida que, a continuación, fue reivindicaba por el PSOE, quien recordó la iniciativa de la gratuidad de la primera matrícula universitaria que llevó a las Cortes en abril pasado y fue rechazada por PP y Vox.

El informe sobre el sistema universitario español, realizado por la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo) y consultado por la Agencia Ical, permite observar que esta movilidad geográfica ha aumentado más de cinco puntos porcentuales en el último lustro, ya que los estudiantes de Castilla y León que residían fuera para estudiar en el curso 2019-2020 suponían el 31,8 por ciento. Si se toma como referencia el año 2015, la diferencia es aún mayor, hasta los 8,5 puntos. Es decir, cada vez son más los castellanos y leoneses que deciden hacer las maletas para cursar los grados universitarios.

Frente a las comunidades con más movilidad, están las que presentan los niveles más bajos como Baleares (95,8 por ciento), Galicia (91,7 por ciento), Canarias (91,4 por ciento) y Asturias (90,4 por ciento). Por lo tanto, más de nueve de cada diez de sus matriculados reside en la misma región. Tras Navarra y Castilla y León, se situaron La Rioja y Madrid, donde la movilidad osciló entre el 30 y el 40 por ciento.

CYD destaca la relevancia en la proximidad geográfica en la elección de centro. Un patrón que es muy visible en Castilla y León, donde el 17 por ciento de sus matriculados en las universidades presenciales procede de territorios limítrofes como Extremadura (4,6 por ciento), Madrid (4,3 por ciento), Galicia (3,2 por ciento), Cantabria (2,5 por ciento) y Asturias (2,3 por ciento). Pero las universidades de la Comunidad no solo atrae a alumnos nacionales sino también extranjeros. En concreto, el cuatro por ciento de los universitarios matriculados en Castilla y León es de otros países. Un porcentaje que es el cuarto más elevado del conjunto de España, solo superado por Navarra (12,4), Valencia (5,9) y Madrid (5,7 por ciento).

En cuanto al destino de los jóvenes de la Comunidad para estudiar fuera, la cercanía también influye, puesto que las tres regiones con más castellanos y leoneses son Cantabria (4,6 por ciento), La Rioja (3,8 por ciento), Asturias (3,5 por ciento), Madrid (tres por ciento) y Navarra (2,7 por ciento).

Máster

La movilidad geográfica entre los matriculados en el nivel de máster oficial es considerablemente mayor. En el curso 2023-2024, en promedio en España, el 34,9 por ciento de los alumnos de universidades españolas presenciales tenía su residencia en otra región española o en el extranjero. En el caso de Castilla y León, esa tasa se disparó veinte puntos más, hasta el 54,1 por ciento. De nuevo, la Comunidad aparece en el segundo puesto nacional, solo por detrás de Madrid, donde el 48,7 por ciento de sus universitarios continuó su formación en otro lugar. A continuación, aparece Cantabria, con el 51,7 por ciento. En el lado opuesto, están Extremadura, Aragón y Baleares, que son los tres únicos territorios en las que menos del 20 por ciento de sus estudiantes reside fuera de su lugar de origen. En la mayoría de las comunidades, la movilidad geográfica en máster supera “claramente” a la de grado, con la excepción de Navarra, Aragón y La Rioja.

El atractivo de los másters que ofrecen las universidades castellanas y leoneses se traduce en que la elección de los alumnos de algunas autonomías, con tasas importantes. No en caso casi uno de cada diez matriculados en alguno de los másteres ofertados en la Comunidad procede de Andalucía (8,1 por ciento), seguido de Madrid (7,9 por ciento). A mucha distancia, aparecen los universitarios procedentes de Valencia (3,7 por ciento), Extremadura (3,5 por ciento) y Galicia (2,8 por ciento). Además, destaca que el 10,1 por ciento de los estudiantes de máster en Castilla y León es de un país del extranjero. En cuanto al destino de los castellanos y leoneses para su especialización, sobresale Madrid (3,6 por ciento) y La Rioja (2,6 por ciento).

Al igual que en el caso del grado, también ha variado a lo largo de los últimos años, según los datos recogidos por Ical. Hace un lustro, los castellanos y leoneses matriculados en un máster de una universidad presencial de la Comunidad suponían el 48,5 por ciento (2,6 puntos más) y el 61,8 por ciento en comparación con el curso 2015-2016.

Por género, la movilidad -con datos a nivel nacional, al no existir por comunidades- es ligeramente mayor entre las mujeres que entre los hombres, tanto en grado como en máster. En grado, el 20 por ciento de las mujeres matriculadas en universidades presenciales reside fuera de la región de estudio, frente al 17 por ciento de los hombres. En máster, las cifras son del 35,6 por ciento para ellas y el 34 por ciento para los varones.

Por tipo de universidad, la movilidad es claramente superior en las privadas que en las públicas (30,2 por ciento frente a 15,6 por ciento en grado, y 60,1 por ciento frente a 28,9 por ciento en máster). Finalmente, por ramas de enseñanza, la mayor movilidad se registra en ciencias de la salud, que incluye titulaciones de fuerte carácter vocacional, como Medicina (el 29,3 por ciento del alumnado reside fuera de su comunidad en grado y el 46,7 por ciento, en máster), seguida de Ciencias (20,3 y 39,2 por ciento, respectivamente). La menor movilidad corresponde a Ingeniería y Arquitectura (14,6 por ciento en grado y 30,2 por ciento en máster).

Un claro ejemplo es el Grado de Medicina de la Universidad de Salamanca, donde más de la mitad de los matriculados (55 por ciento) en el curso 2024-2025 era estudiantes de fuera de la Comunidad y otro dos por ciento, internacional.